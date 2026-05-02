Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής (01/05) στο Περιστέρι, όταν περίπου δέκα νεαρά άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Πρωτομαγιάς, όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε σήμα για διαπληκτισμό μεταξύ νεαρών ατόμων στην οδό Αϊδινίου στο Περιστέρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επρόκειτο για ανήλικους, με τους περισσότερους να είναι περίπου 15 ετών.

Στους δύο από αυτούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν στη συμπλοκή, προτάθηκε να πάνε με ασθενοφόρο σε κάποιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά αρνήθηκαν και παραμένει άγνωστο αν τελικά πήγαν με ίδια μέσα ή όχι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, οι υπόλοιποι νεαροί έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει κάποιους από τους νεαρούς και συνεχίζει να τους αναζητά προκειμένου να διαλευκανθεί το περιστατικό.