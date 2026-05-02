Ένας πρώην υπάλληλος του τραπεζικού κολοσσού JP Morgan κατηγορεί την Lorna Hajdini, μεγαλοστέλεχος της εταιρίας, ότι τον μετέτρεψε σε προσωπικό της σκλάβο του σεξ, τον αποκαλούσε «καφετί αγόρι από την Ινδία», τον νάρκωνε με το χάπι του βιασμού, τον ανάγκαζε να παίρνει βιάγκρα και τον απειλούσε ότι θα τον απέλυε αν δεν υπέκυπτε στις επιθυμίες της.

«Αν δεν με γ@μ… σύντομα, θα σε καταστρέψω. Μην ξεχνάς ποτέ ότι μου ανήκεις».

Σε μήνυσή του, ο 35χρονος πρώην υπάλληλος δήλωσε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε την άνοιξη του 2024, όταν οι δυο τους άρχισαν να συνεργάζονται.

«Σύμφωνα με αναφορές, η Χατζντίνι δεν ήταν η άμεση προϊσταμένη του Ράνα. Και οι δύο εργάζονταν στο ίδιο τμήμα χρηματοδοτήσεων αλλά είχαν διαφορετικούς επικεφαλής, που σημαίνει ότι η Λόρνα δεν είχε τον έλεγχο για τον μισθό ή τα μπόνους του», μεταδίδει το First Post.

Το 2025 ο Ράνα είχε υποβάλει εσωτερική καταγγελία στην JP Morgan ζητώντας αποζημίωση εκατομμυρίων δολαρίων για να φύγει. Τώρα, κατηγορεί την εταιρεία ότι απέτυχε να ερευνήσει την καταγγελία του ενδελεχώς.

Σύμφωνα με τη New York Post, μετά από εσωτερική έρευνα, η JP Morgan χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς του, με την υπόθεση να έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.