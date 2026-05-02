Ο πόλεμος στο Ιράν προσέφερε στην Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα – χώρες που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει ως βασικές απειλές για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ – μια σπάνια ευκαιρία να παρατηρήσουν σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία και τις δυνατότητες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η σύγκρουση λειτούργησε ως «ζωντανό εργαστήριο», επιτρέποντας στους στρατηγικούς αντιπάλους των ΗΠΑ να μελετήσουν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα αδύνατα σημεία της αμερικανικής στρατιωτικής μηχανής σε συνθήκες πραγματικής πολεμικής εμπλοκής.

Νέα όπλα και τεχνολογίες στο πεδίο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι χώρες αυτές είχαν για πρώτη φορά την ευκαιρία να δουν σε δράση νέα αμερικανικά οπλικά συστήματα και επιχειρησιακές μεθόδους, όπως επιδρομές ακριβείας υψηλής ταχύτητας με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, κατέγραψαν τον ρυθμό με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανάλωσαν κρίσιμα αποθέματα προηγμένων οπλικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων πύραυλοι Tomahawk και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη μελέτη της αμερικανικής αντοχής σε παρατεταμένες συγκρούσεις.

Ο ρόλος των φθηνών drones και η απειλή για συμμάχους

Η Wall Street Journal σημειώνει επίσης ότι η σύγκρουση ανέδειξε πώς σχετικά χαμηλού κόστους ιρανικά drones κατάφεραν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για χώρες του Κόλπου που είναι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον. Η αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων χαμηλής τεχνολογίας ενίσχυσε τους προβληματισμούς σχετικά με την τρωτότητα ακόμη και προηγμένων αμυντικών υποδομών απέναντι σε ασύμμετρες απειλές.

Το ενδιαφέρον του Πεκίνου και τα κινεζικά εξαρτήματα

Σύμφωνα με το άρθρο, μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού του Ιράν βασίζεται σε κινεζική τεχνολογία ή περιλαμβάνει εξαρτήματα προέλευσης Κίνας. Αυτό καθιστά το Πεκίνο ιδιαίτερα πρόθυμο να συλλέξει επιχειρησιακά δεδομένα από τη σύγκρουση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πώς το Ιράν στόχευσε και επιχείρησε να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο, παρέχοντας στην Κίνα πολύτιμες πληροφορίες για τα αμερικανικά πρότυπα άμυνας και αντίδρασης.

Η ρωσική οπτική: Μαθήματα για την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Για τη Ρωσία, ο πόλεμος στο Ιράν φέρεται να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση της σύγκρισης μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών όπλων, ιδίως στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπου υπάρχει τεχνολογική αλληλεπικάλυψη.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι μια τέτοια γνώση έχει ιδιαίτερη αξία για τη Μόσχα στον συνεχιζόμενο πόλεμο με την Ουκρανία, όπου χρησιμοποιούνται εκτεταμένα αμερικανικά συστήματα. Παράλληλα, θεωρείται κρίσιμη και για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ρωσίας σε ενδεχόμενο μελλοντικής αντιπαράθεσης με χώρες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.