Για το ντέρμπι της Κυριακής (3/5) με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο μίλησε ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος στάθηκε και στο κίνητρο που δίνουν στην ομάδα οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι είχαν εντυπωσιακή παρουσία στην προπόνηση του Σαββάτου (2/5).

Η Ένωση είναι στην 1η θέση και στο +5 από τον Ολυμπιακό και θέλει τη νίκη στη Λεωφόρο για να πλησιάσει κι άλλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, με δεδομένο πως θα απομένουν τρεις αγωνιστικές για το τέλος.

Ένα ντέρμπι για το οποίο μίλησε στην Cosmote TV ο Μαρίν και είπε τα εξής…

Για τη διακοπή του πρωταθλήματος κι αν μπορεί αν επηρεάσει την ομάδα: «Κατ’ αρχάς, είχαμε κάποιες μέρες ρεπό και παίκτες, όπως εγώ, που βρίσκονται συνέχεια στην εθνική τους ομάδα, είχαμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε. Όμως, επιστρέφοντας κάναμε πραγματικά πολύ καλές προπονήσεις και δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστεί η φόρμα και ο ρυθμός μας. Προετοιμάσαμε πολύ καλά το παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Να κάνουμε ό,τι κάναμε έως τώρα. Να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, τη στρατηγική μας, το πλάνο μας και γι’ αυτό το παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τη νίκη».

Για το πώς περιμένει τον Παναθηναϊκό: «Σίγουρα θα τα δώσουν όλα, θα παλέψουν για κάθε διεκδικούμενη μπάλα, για κάθε φάση. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ιδιαίτερα στην έδρα τους».

Για το αν επηρεάζει το αυριανό ντέρμπι το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει δύο φορές φέτος τον Παναθηναϊκό: «Όχι, δεν το νομίζω. Για εμάς θα είναι σίγουρα πιο δύσκολα γιατί θα θέλουν να πάρουν μια μικρή εκδίκηση. Όμως, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μέχρι σήμερα, όπως είπα και πριν, να διατηρήσουμε τη νοοτροπία μας, τη στρατηγική μας, το πλάνο μας. Και είμαι σίγουρος, ότι στο τέλος θα είμαστε εντάξει».

Για το αν αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες η παρουσία χιλιάδων οπαδών στην προπόνηση: «Ναι, φυσικά. Για εμένα, όταν το είδα για πρώτη πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό… ήταν τρελό. Είναι τρελό, ξέρετε, να βλέπεις τόσους πολλούς οπαδούς να έρχονται μόνο για δεκαπέντε λεπτά, απλώς για να μας υποστηρίξουν. Για να δείξουν την αγάπη τους για εμάς και τη ομάδα. Φυσικά, αυτό μας δίνει επιπλέον κίνητρο».