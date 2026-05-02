Περισσότεροι από 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ πήγαν στην Allwyn Arena για την τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το ντέρμπι της Κυριακής (3/5) με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι στην 1η θέση και στο +5 από τον Ολυμπιακό, οπότε αν νικήσουν τους «πράσινους» θα κάνουν ακόμη ένα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος καθώς θα απομένουν τρεις αγωνιστικές.

Ο ενθουσιασμός γύρω από τον «δικέφαλο αετό» είναι διάχυτος εδώ και καιρό και φάνηκε για ακόμη μία φορά το Σάββατο (2/5), καθώς ο κόσμος που συγκεντρώθηκε για την προπόνηση της ομάδας ήταν περισσότερος από τις προηγούμενες φορές τη φετινή σεζόν.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ αποφάσισαν να ανοίξουν κι άλλες θύρες του κάτω διαζώματος για να χωρέσει ο κόσμος καθώς είναι περισσότεροι από 10.000 αυτοί που συγκεντρώθηκαν για να αποθεώσουν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του, ζητώντας τη νίκη στη Λεωφόρο και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.