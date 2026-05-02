Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα εκτός έδρας για την 34η αγωνιστική της La Liga και είναι θέμα χρόνου να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος καθώς είναι, με παιχνίδι περισσότερο, στο +14 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «μπλαουγκράνα» δεν ήταν τόσο καλοί όσο σε άλλα παιχνίδια, ήταν όμως ουσιαστικοί και αυτό είναι που μετράει στο τέλος, καθώς πήραν ακόμη τρεις βαθμούς και προετοιμάζονται σιγά-σιγά για τη φιέστα του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ άνοιξε το σκορ στο 81′ με κεφαλιά του Λεβαντόφσκι μετά τη σέντρα του Ράσφορντ και στο 86′ ήρθε και το 0-2 από τον Τόρες, με την Οσασούνα να μειώνει στο 89′ σε 1-2 με τον Ραούλ Γκαρθία.

Με αυτή τη νίκη η Μπαρτσελόνα πήγε στο +14 από τη Ρεάλ και θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου την Κυριακή (3/5), αν οι Μαδριλένοι δεν νικήσουν την Εσπανιόλ.