Με τον Πόμπο να σκοράρει με πέναλτι, η Κηφισιά έκανε πολύ μεγάλο βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής νικώντας εκτός έδρας με 1-0 τον Παναιτωλικό, ο οποίος αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς του.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα και στο 9′ είχαν την πρώτη τους προσπάθεια με το σουτ του Λαρουσί που μπλόκαρε ο Κουτσερένκο, για να ακολουθήσει στο 12′ η ευκαιρία των γηπεδούχων με το γύρισμα του Μανρίκε για τον Μπάντζι που δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά.

Στο 17′ η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο σκόραρε με κεφαλιά του Πετκόφ μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Μπένι αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ και από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κάποια καλή φάση μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Τα δεδομένα, τελικά, άλλαξαν στο 58′, όταν η Κηφισιά βγήκε στην αντεπίθεση και τελικά ο Μπένι βρέθηκε στο έδαφος μετά τη μονομαχία με τον Σιέλη, με τον διαιτητή, μετά την εξέταση της φάσης στο VAR, να δείχνει το σημείο του πέναλτι.

Πέναλτι που εκτέλεσε ο Πόμπο στο 64′ για το 0-1, σκορ που έμεινε ως το τέλος καθώς ο Παναιτωλικός, παρά τις αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου, δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός και αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς του.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (91΄ Μίχαλακ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης(72΄ Λομπάτο), Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (85΄ Γκαρσία), Άλεξιτς (72΄ Σμυρλής), Μπάτζι (46΄ Αγκίρε).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πετκόφ, Πόμπο (91΄ Μποτία), Αντόνισε, Μπένι (83΄ Ταβάρες), Σόουζα (74΄ Αμανί), Έμπο, Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (83΄ Θεοδωρίδης), Λαρουσί.