Την πρώτη της ήττα στην προκριματικά φάση του World Cup γνώρισε η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών με το 12-8 από την οικοδέσποινα Ολλανδία και την Κυριακή (3/5) θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία για τη 2η θέση του ομίλου.

Η Εθνική ομάδα δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι και ήταν πίσω με 3-1 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου, καταφέρνοντας να ισοφαρίσει σε 3-3 στο δεύτερο. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν καλή για την ομάδα του Χάρη Παυλίδη, με το σκορ να είναι 7-4 για την Ολλανδία στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για την Ελλάδα καθώς το σκορ έγινε 11-5 και τελικά ήρθε η ήττα με 12-8.

Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η Αυστραλία την Κυριακή (3/5) και αν νικήσει θα εξασφαλίσει θέση στην τετράδα του τουρνουά και ταυτόχρονα την πρόκριση για τα τελικά του Σίδνεϊ.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-4, 1-4, 3-1

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 1, Κουρέτα, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη, Σιούτη 1, Πάτρα 1, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Σαλταμανίκα.

Ολλανδία (Ευάγγελος Δουδέσης): Ααρτς, Φαν Ντερ Βάιντεν, Φαν ντε Κράατς 1, Κόινινγκ 1, Μπόσφελντ, Μπ. Ρόγκε, Σέβενιχ, Γιάουστρα 2, Λ. Ρόγκε 2, Μουλχάουτσεν 3, Τεν Μπρουκ 1, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Ντε Φρις, Χόρτερ 1.