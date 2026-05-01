Συγκίνηση προκάλεσαν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη σε πτήση της Aegean Airlines από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, όταν πιλότος ανακοίνωσε στους επιβάτες ότι πραγματοποιεί την τελευταία του προσγείωση, ύστερα από 45 χρόνια καριέρας.

Με εμφανή συγκίνηση, απευθύνθηκε στους επιβάτες λίγο πριν την αποβίβαση: «Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια, αυτή ήταν η τελευταία και την κάναμε μαζί. Ήσασταν πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης. Άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη διαδρομή του στον χώρο της αεροπορίας, τονίζοντας πως είχε την ευκαιρία να πετάξει τόσο με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας όσο και για τρεις δεκαετίες με την Aegean: «Είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλεια στους αγαπημένους σας προορισμούς και στους ανθρώπους που σας περιμένουν».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα, αλλά τρόπο ζωής — και εσείς ήσασταν μέρος αυτής της διαδρομής. Ήταν τιμή μου», με τους επιβάτες να τον αποχαιρετούν με θερμό χειροκρότημα.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στο TikTok, συγκέντρωσε δεκάδες συγκινητικά σχόλια, με χρήστες να εύχονται στον πιλότο «καλή σύνταξη» και να μιλούν για την εμπιστοσύνη που δείχνει το επιβατικό κοινό στους ανθρώπους του επαγγέλματος.