Τουλάχιστον 11 τουρίστες έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν όταν το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από τον δρόμο για άγνωστο λόγο και ανατράπηκε στο Μεξικό.

Έξι επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ πέντε τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.