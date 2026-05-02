Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Σύρου μετά από θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου στην Ερμούπολη, όταν ένας 25χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στη σύγκρουση μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού με Ι.Χ. αυτοκίνητο, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, λίγο πάνω από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, στο ύψος της Καθολικής Επισκοπής.

Ο 25χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσει στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, ο νεαρός κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, καθώς τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές.