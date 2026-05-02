Προβληματισμό προκαλούν τα νεότερα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα, καθώς η εικόνα που διαμορφώνεται τους πρώτους μήνες του 2026 δείχνει ότι το ζήτημα παραμένει έντονο και απαιτεί προσοχή. Οι καταγραφές αναδεικνύουν ότι οι απώλειες ζωών και οι σοβαροί τραυματισμοί στους χώρους εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν μια δύσκολη πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, μέχρι τα τέλη Απριλίου 2026 έχουν καταγραφεί 47 θάνατοι εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, ενώ 88 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια κατάσταση που, αν και δεν είναι νέα, συνεχίζει να απασχολεί έντονα τόσο τους αρμόδιους φορείς όσο και την κοινωνία.

Η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στην εργασία επανέρχεται συχνά, ιδιαίτερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, η οποία φέτος εστιάζει και στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η ανάγκη για συνολική προσέγγιση των κινδύνων που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και στέλεχος της ΓΣΕΕ για θέματα υγείας και ασφάλειας, Ανδρέας Στοϊμενίδης, σημειώνει ότι η εικόνα παραμένει ανησυχητική και απαιτεί ενίσχυση των μέτρων πρόληψης. Όπως τονίζει, η έγκαιρη λήψη πρωτοβουλιών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των περιστατικών.

Τα δεδομένα των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα έχει διάρκεια. Το 2025 καταγράφηκαν τουλάχιστον 201 θάνατοι εργαζομένων, ενώ εκατοντάδες ακόμη υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Συνολικά, τα εργατικά ατυχήματα υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 14.000 περιπτώσεις ετησίως, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος του ζητήματος.

Ορισμένοι κλάδοι εμφανίζουν αυξημένη επικινδυνότητα. Οι κατασκευές και τα τεχνικά έργα βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στους τομείς με τα περισσότερα περιστατικά, ενώ ακολουθούν ο αγροτικός τομέας, οι μεταφορές και ο τουρισμός. Η φύση της εργασίας σε αυτούς τους χώρους, σε συνδυασμό με τις συνθήκες απασχόλησης, φαίνεται να επηρεάζει την εξέλιξη των δεικτών.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και για το 2026, όπου οι ίδιες κατηγορίες επαγγελμάτων συγκεντρώνουν τα περισσότερα περιστατικά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόληψη, η εκπαίδευση και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορούν να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι καταγράφονται καθημερινά δεκάδες εργατικά ατυχήματα στη χώρα, αν και υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει πλήρης αποτύπωση όλων των περιστατικών. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική έκταση του προβλήματος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη.

Συνδικαλιστικοί φορείς επισημαίνουν ότι οι συνθήκες εργασίας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του φαινομένου. Παράγοντες όπως η ένταση της εργασίας, τα ωράρια και η επάρκεια των μέτρων προστασίας επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό, δίνεται έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και ενίσχυσης των ελέγχων.

Ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται είναι η καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και των επιπτώσεων της εργασίας στην υγεία σε βάθος χρόνου. Η απουσία ολοκληρωμένων στοιχείων δυσκολεύει την πλήρη κατανόηση του προβλήματος και την υιοθέτηση στοχευμένων πολιτικών.

Συνολικά, τα δεδομένα αναδεικνύουν ότι η ασφάλεια στους χώρους εργασίας παραμένει ένα κρίσιμο πεδίο που απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Η ενίσχυση της πρόληψης και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών θεωρούνται βασικά βήματα για τη βελτίωση της κατάστασης τα επόμενα χρόνια.