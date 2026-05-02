Ο Γιώργος Κυπαρίσσης, ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον πριν από μερικές ημέρες, μίλησε για τις στιγμές που βίωσε όταν ενημερώθηκε για την πυρκαγιά που κατέστρεψε το πατρικό του σπίτι και την επιχείρησή του.

Παρά την καταστροφή, ο ίδιος εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα: «Αισθάνομαι τυχερός που δεν έχασα τους γονείς μου και δεν είχαμε θύματα», ανέφερε μιλώντας στο Star.

«Με πήρε η μάνα μου τηλέφωνο και μου λέει “καίγεται το μαγαζί”. Τα παράτησα όλα και πήγα κάτω. Είδα ένα μαγαζί λαμπαδιασμένο, όλο το σπίτι λαμπαδιασμένο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το κτίριο, που αποτελούσε το πατρικό του σπίτι και σημείο εκκίνησης της επιχείρησης, δεν είχε ασφάλεια. «Εκεί μεγάλωσα, εκεί έχω τις παιδικές μου αναμνήσεις και από εκεί ξεκίνησε και η επιχείρηση», δήλωσε.

Ο κ. Κυπαρίσσης, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021, ρωτήθηκε αν έχει δεχθεί απειλές μετά το περιστατικό, απαντώντας αρνητικά και τονίζοντας πως περιμένει τα αποτελέσματα από το πόρισμα της πυροσβεστικής για τη φωτιά.