Σε ένα σοκαριστικό βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν άνδρα που επιτέθηκε με ματσέτα σε επιβάτες σε σταθμό της Νέας Υόρκης.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν δύο φορές τον 44χρονο Anthony Griffin, ο οποίος κρατώντας τη ματσέτα κινείτο απειλητικά εναντίον τους στον κατάμεστο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Νέας Υόρκης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δράστης μαχαίρωσε τρεις ηλικιωμένους, δύο άνδρες 84 και 65 ετών και μία 70χρονη, σε μία από τις αποβάθρες του σταθμού.

Όταν οι αστυνομικοί που περιπολούσαν τον πλησίασαν, εκείνος αρνήθηκε να υπακούσει τις εντολές τους. Εκείνοι άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντάς τον.