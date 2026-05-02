Η Άρσεναλ καθάρισε εύκολα με 3-0 τη Φούλαμ, πετυχαίνοντας όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, για την 35η αγωνιστική της Premier League και είναι στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει δύο παιχνίδια λιγότερα όμως.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μπήκε στο παιχνίδι αποφασισμένη να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο εύκολα και γρήγορα τους τρεις βαθμούς και τελικά το κατάφερε από το πρώτο 45λεπτο, καθώς σκόραρε τρεις φορές.

Το σκορ άνοιξε στο 10′ ο Γιόκερες με προβολή μετά το γύρισμα από δεξιά του Σάκα, ο οποίος είχε δοκάρι στο 27′ και σκόραρε στο 40′, νικώντας τον Λένο από δύσκολη θέση, για το 2-0.

Η Άρσεναλ είχε ήδη βάλει βάσεις νίκης και αυτή οριστικοποιήθηκε στο 45′ από το 3-0 του Γιόκερες με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Τροσάρ.