Καταιγιστικές θα είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, “Grand Hotel”.

Δείτε όλα όσα θα δούμε στα επεισόδια 111-114.

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑЇΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 111-112

Η Αλίκη μαθαίνει από τον Άρη ότι υπάρχει τρόπος να μάθουν ποιανού είναι το παιδί, αλλά προτεραιότητά της είναι να καταφέρει να επικοινωνήσει με τον Πέτρο, του οποίου έχει χάσει τα ίχνη. Εκείνος περνάει δύσκολα στην Βουλγαρία, ψάχνει να βρει δουλειά και περιμένει με αγωνία γράμμα από την Αλίκη. Ο Χρόνης ετοιμάζεται να υποβάλει την παραίτησή του, την ίδια ώρα που ο Βαγγέλης διαπραγματεύεται με τον Χατζημήτρο πώς θα πάρει πίσω τις επιστολές με τις οποίες εκβιάζει τον Αστυνόμο… Ο Αλέξανδρος έχει ξανά στα χέρια του τον μικρό Γεώργιο και ετοιμάζεται να φτάσει στα άκρα για να πληρώσουν οι υπαίτιοι της απαγωγής… Η Κυβέλη διαλέγει νυφικό, αλλά το μυαλό της είναι στη Σοφία…Πηγαίνει στο ξεοδοχείο να μάθει τι συμβαίνει, αλλά εκεί θα έρθει αντιμέτωπη με την Αλίκη και τον Ιορδάνη. Η Λίτσα προσπαθεί να πείσει τον Χατζημήτρο να διώξει επιτέλους την Μελίνα, αλλά εκείνος έχει άλλα σχέδια… Ο Χρόνης μαθαίνει με τον χειρότερο τρόπο τι έκανε ο Βαγγέλης για να τον προστατέψει από τον εκβιασμό του Χατζημήτρου και γίνεται έξαλλος… Γρήγορα, όμως, συνειδητοποιεί τι θα πει να έχει κανείς οικογένεια που τον αγαπάει… Ο Ρήγας και η Κυβέλη βρίσκονται σε τραπέζι συμφιλίωσης και κουμπαριάς με τον Χατζημήτρο, ενώ η Αλίκη και ο Ιορδάνης διαβάζουν άναυδοι την αναγγελία του γάμου τους… Πανικόβλητος βρίσκεται ο Αλέξανδρος όταν ο μικρός Γεώργιος αρρωσταίνει σοβαρά, μετά την ταλαιπωρία που υπέστη…

Η Αλίκη αγωνιά που δεν έχει απάντηση από τον Πέτρο, χωρίς να ξέρει ότι το γράμμα της δεν έφτασε στα χέρια του. Εκείνος ανυποψίαστος σκέφτεται να γυρίσει, αλλά ένα ψέμα της μητέρας του τον παγιδεύει στην Βουλγαρία. Η Θάλεια συνεχίζει να διεκδικεί τον Άρη. Ο Βαγγέλης μαθαίνει την αλήθεια και καταστρέφει τα γράμματα του Χρόνη, χωρίς να του πει ότι έμαθε το μεγάλο μυστικό του. Ο Ιορδάνης αδυνατεί να διαχειριστεί την είδηση του γάμου της μητέρας του με τον Ρήγα. Όλοι στο ξενοδοχείο αναστατώνονται με την είδηση, αλλά η Αλίκη αναρωτιέται για τις προθέσεις τους σχετικά με το ξενοδοχείο και προσπαθεί να προετοιμαστεί. Ο Μάρκος βοηθά την Μελίνα να κερδίσει πάλι την εμπιστοσύνη του Χατζημήτρου, ενώ ο Χαραλάμπης ζητά από την Δούκισσα να πάρει πίσω τη γη των προσφυγικών. Κι ενώ είναι όλα έτοιμα για τον γάμο της Κυβέλης και του Ρήγα, στην εκκλησία καταφθάνει απελπισμένος ο Ιορδάνης….

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑЇΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 113

Η σιωπή του Πέτρου βασανίζει την Αλίκη, ενώ εκείνος στη Βουλγαρία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε έναν λευκό γάμο με τη Μαρίνα, που θα του εξασφαλίσει τη νόμιμη παραμονή του. Η Σοφία και ο Αλέξανδρος μένουν συνέχεια πάνω από το προσκέφαλο του μικρού Γεώργιου, με την ελπίδα να γίνει καλά…Η Σμαρούλα είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα να εμποδίσει τον γάμο του Πέτρου με την Μαρίνα, αλλά ο Χαραλάμπης γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει τα σχέδιά της. Ταυτόχρονα, έχει να αντιμετωπίσει και τα υπονοούμενα του Παράσχου για τον λόγο που οδήγησε την Μελίνα να παντρευτεί τον Χατζημήτρο… Η Αλίκη και ο Ιορδάνης ανησυχούν πολύ για το πού μπορεί να οδηγήσει ο γάμος της Κυβέλης με τον Ρήγα, αλλά και η κουμπαριά τους με τον Χατζημήτρο. Την ίδια στιγμή, ο Χατζημήτρος βλέπει τα σχέδιά του να απειλούνται από τις πολιτικές εξελίξεις και αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει τις κινήσεις του. Ο Πέτρος μαθαίνει σοκαρισμένος ότι η Μαρίνα του έκρυβε όλα τα γράμματα της Αλίκης, την ίδια ώρα που η Αλίκη μαθαίνει από τη Σμαρούλα ότι εκείνος ετοιμάζεται να παντρευτεί την Μαρίνα…Η άφιξη της Κυβέλης και του Ρήγα στο Grand Hotel για να μείνουν μόνιμα ως παντρεμένο ζευγάρι είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι και η Αλίκη καταρρέει στη σάλα του ξενοδοχείου…

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑЇΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 114

Η κατάσταση της Αλίκης προκαλεί σε όλους ανησυχία, αλλά δίνει και στην Κυβέλη την ευκαιρία να μάθει ότι είναι έγκυος… Ο Πέτρος έξαλλος με την Μαρίνα και την μάνα του, για τα ψέματα που του έχουν πει, ψάχνει χρήματα για να φύγει και να γυρίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα στην Αλίκη. Ο Χατζημήτρος, για να γλιτώσει το δικαστήριο, προτείνει στην Δούκισσα να επιστρέψει στην ιδιοκτησία της την έκταση που μένουν οι πρόσφυγες. Εκείνη δέχεται και, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, παραχωρεί ως δωρεά τη γη της στους πρόσφυγες,. Δεν μένει, όμως, με δεμένα τα χέρια ο Χατζημήτρος και προτείνει στην Κυβέλη και τον Ρήγα να συνεργαστούν για το εγχείρημα του εργοστασίου, έχοντας ακόμη στο μυαλό του την εκδίκηση. Ενώ η Αλίκη είναι διαλυμένη ψυχολογικά μετά τα νέα πως ο Πέτρος παντρεύεται, μπουκάρει στο δωμάτιό της ο Νικόλας και της δίνει ένα τηλεγράφημα που της έχει στείλει ο Πέτρος…!