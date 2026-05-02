Καλά στην υγεία του είναι το βρέφος 19 μηνών από τη Σκόπελο, που είχε διακομιστεί επειγόντως στο Νοσοκομείο Βόλου ανήμερα της Πρωτομαγιάς, μετά από υποψία επαφής με ποντικοφάρμακο.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου, Ανδρέα Μαζαράκη, το παιδί δεν παρουσίασε συμπτώματα δηλητηρίασης και η κατάστασή του παραμένει καλή.

Όπως διευκρινίστηκε, το βρέφος δεν νοσηλεύεται, αλλά παρακολουθείται προληπτικά, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κέντρου Δηλητηριάσεων. Οι γονείς του το μεταφέρουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο νοσοκομείο για αιμοληψία και στη συνέχεια αποχωρούν.

Αρχικά το παιδί νοσηλεύτηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις.