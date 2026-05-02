Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για το 4χρονο αγοράκι που δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο στα Χανιά, καθώς η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιότυπου παιχνιδιού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο σκύλος ανήκε στον νεκρό αδερφό του πατέρα, με αποτέλεσμα να τον υιοθετήσει η οικογένεια.

Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» ανέφερε ότι το ζώο είναι υβρίδιο και συγκεκριμένα διασταύρωση ράτσας πιτ μπουλ και Ντόγκο Αρτζεντίνο, με αποτέλεσμα να έχει πίεση σαγονιού πάνω από 240 κιλά.

Ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, εξηγώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η επίθεση, δήλωσε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα ιδιότυπο παιχνίδι.

Το μικρό αγοράκι κρατούσε φαγητό στο χέρι του και έπαιζε με ιδιότυπο τρόπο με τον σκύλο που προέρχεται από δύο δύσκολες ράτσες, με αποτέλεσμα να του επιτεθεί και να το δαγκώσει στο μαλακό του κεφάλι, στο πρόσωπο και στην πλάτη.

Ο 4χρονος πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο, όμως παραμένει διασωληνωμένος και σε άσχημη κατάσταση στη ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ.

Παράλληλα, πενταμελής επιτροπή του Δήμου για τα αδέσποτα καλείται να αποφασίσει για την τύχη του ζώου, με το σενάριο της ευθανασίας να είναι πιθανό.