Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ένα τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο μετά από επίθεση σκύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, το παιδί δέχθηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Βατόλακκος Χανίων, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του και η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Εξετάζεται μεταφορά στο ΠΑΓΝΗ

Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, το ιατρικό προσωπικό δίνει μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας του παιδιού.

«Όλες οι ειδικότητες έχουν πέσει από πάνω του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.