Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Έσεξ της Αγγλίας, όπου μια 19χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση του ίδιου της του σκύλου μέσα στο σπίτι τους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη τοπική κοινωνία και έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των κατοικίδιων.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο επτάχρονος σκύλος της οικογένειας, ένα ημίαιμο λάρτσερ, επιτέθηκε στην 19χρονη Τζέιμι Λι Μπίσκοου, τραυματίζοντάς την θανάσιμα στον λαιμό. Ο πατέρας της, Τζακ Μπίσκοου, ήταν εκείνος που τη βρήκε νεκρή στο πάτωμα του υπνοδωματίου της.

Στην προσπάθειά του να τη σώσει, επιχειρώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, δέχτηκε και ο ίδιος επίθεση από το ζώο, το οποίο τον δάγκωσε στο αυτί.

«Πίστευα ότι μπορούσα να του εμπιστευτώ τη ζωή μου», ήταν τα λόγια του πατέρα!

Συντετριμμένος, ο πατέρας της 19χρονης μίλησε για το τραγικό περιστατικό, εκφράζοντας την οδύνη αλλά και την προειδοποίησή του προς άλλους ιδιοκτήτες κατοικίδιων. «Τους φροντίζουμε, τους αγαπάμε, τους βάζουμε ακόμα και στο κρεβάτι μας. Πίστευα ότι μπορούσα να εμπιστευτώ τη ζωή μου σε αυτό το σκυλί, αλλά τελικά πήρε τη ζωή της κόρης μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αδυνατεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς το παιδί του.

Σύμφωνα με συγγενείς της οικογένειας, ο σκύλος ζούσε μαζί τους τα τελευταία επτά χρόνια και δεν είχε παρουσιάσει ποτέ στο παρελθόν σημάδια επιθετικότητας.

Σε ανάρτηση που συνοδεύει καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για τα έξοδα κηδείας, συγγενικό πρόσωπο περιγράφει την Τζέιμι ως ένα ευγενικό και γεμάτο αγάπη κορίτσι, που είχε ιδιαίτερο δέσιμο με την οικογένειά της και κυρίως με τον πατέρα της.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου πατέρα ως υπεύθυνου για τον σκύλο που ήταν επικίνδυνα εκτός ελέγχου και προκάλεσε θάνατο. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τον Ιούλιο, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια της επίθεσης συνεχίζεται.