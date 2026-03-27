Καρδιές ράγισε ένα βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει έναν σκύλο που εγκαταλείφθηκε στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανάρτηση της εθελοντικής οργάνωσης «Lost Paws Dog Rescue», το γλυκύτατο τετράποδο βρέθηκε μόνο του σε στάση λεωφορείου, έχοντας δίπλα του μια μικρή τσάντα με τα προσωπικά του αντικείμενα και φαγητό.

Στην πρώτη της ανάρτηση, η οργάνωση περιγράφει πως «η φωτογραφία λέει περισσότερα από ό,τι θα μπορούσαν ποτέ να πουν τα λόγια…», αιχμαλωτίζοντας τη σύγχυση και τον φόβο. «Η σιωπηλή θλίψη στα μάτια αυτού του μικρού σκύλου».

«Καθισμένο μέσα στο κρύο, με τη μικρή τσάντα του δίπλα του, εγκαταλελειμμένο σε έναν πολυσύχναστο σταθμό λεωφορείων σαν να μην σήμαινε τίποτα. Περιμένοντας… ακόμα ελπίζοντας ότι η οικογένειά του θα γυρίσει. Αλλά δεν θα γυρίσουν», γράφει η οργάνωση.

«Ίσως ξεπέρασε το στάδιο του “χαριτωμένου κουταβιού”. Ίσως χρειαζόταν περισσότερο χρόνο από ό,τι ήταν διατεθειμένοι να του δώσουν. Ίσως τα παιδιά έχασαν το ενδιαφέρον τους. Οι άνθρωποι θα βρίσκουν πάντα δικαιολογίες, αλλά δεν υπάρχει καμία γι’ αυτό».

«Ήταν τρομοκρατημένος. Μόνος. Λεωφορεία, αυτοκίνητα και άγνωστοι περνούσαν λίγα εκατοστά μακριά του. Θόρυβος, χάος, κίνδυνος παντού γύρω του και κανείς να τον προστατεύσει».

Οι εθελοντές καταλήγουν: «Βλέπουμε τόσα πολλά στη διάσωση, και μαθαίνεις πώς να τα αντιμετωπίζεις. Αλλά μερικές φορές κάτι σε συγκλονίζει πραγματικά. Τώρα είναι ασφαλής μαζί μας και δεν θα νιώσει ποτέ ξανά ανεπιθύμητος».

Χάρη στην τεράστια κινητοποίηση της εθελοντικής οργάνωσης και των πολιτών, η ιστορία του σκύλου είχε ευτυχή κατάληξη, καθώς βρέθηκε οικογένεια να τον υιοθετήσει και να του προσφέρει μια νέα ζωή.