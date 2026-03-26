Οργή και θλίψη προκάλεσε ένα βίντεο που δείχνει ένα μικρό σκυλάκι εγκαταλελειμμένο σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό, συνοδευόμενο από τα παιχνίδια του και λίγη τροφή.

Σύμφωνα με την εθελοντική οργάνωση Lost Paws Dog Rescue, το ζώο εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι άφησαν πίσω του όλα τα προσωπικά του αντικείμενα. Στο βίντεο φαίνεται το σκυλάκι να κάθεται στη στάση, περιμένοντας μάταια μήπως οι άνθρωποί του επιστρέψουν.

Μία γυναίκα που περνούσε από το σημείο κατάφερε να πάρει το σκυλάκι προσωρινά μέχρι να φτάσουν οι εθελοντές της οργάνωσης. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση, με φίλους και υποστηρικτές της οργάνωσης να προσφέρουν οικονομική βοήθεια για να καλυφθούν τα έξοδα κτηνιατρικής φροντίδας και τα απαραίτητα εμβόλια.

— philenews.com (@philenewscy) March 26, 2026

Η συγκινητική ιστορία είχε θετική εξέλιξη, καθώς το σκυλάκι βρήκε τελικά οικογένεια για υιοθεσία, αφήνοντας πίσω του τη θλίψη και την αβεβαιότητα.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της ευαισθητοποίησης απέναντι στην εγκατάλειψη ζώων και τον ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων στην προστασία και φροντίδα τους.