Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν στο «Όλντ Τράφορντ» για το ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ αλλά χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς ένιωσε αδιαθεσία.

Ο 84χρονος Σκωτσέζος, ο σπουδαιότερος προπονητής στην ιστορία των «κόκκινων διαβόλων», ήταν στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το ντέρμπι με την αιώνια αντίπαλο, περίπου μία ώρα πριν την έναρξη όμως ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Αμέσως, όπως είναι λογικό, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο αλλά η κατάστασή του είναι καλή. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Φέργκιουσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και τις επόμενες ώρες θα είναι στο σπίτι του.

Η αδιαθεσία που ένιωσε ο «Φέργκι» δεν σχετίζεται με το πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2018, όταν είχε υποβληθεί σε επέμβαση λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας.