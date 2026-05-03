Ο Ολυμπιακός με προπόνηση στο ΣΕΦ συνέχισε την προετοιμασία του για την τρίτη αναμέτρηση με την Μονακό για τα play off της Euroleague.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, ωστόσο άφησαν λίγο την σκληρή δουλειά, για μια στιγμή χαλάρωσης, αλλά και έκπληξης στον Ταϊρίκ Τζόουνς!

Ο Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών έχει γενέθλια σήμερα έγινε 29 ετών και οι συμπαίκτες του, του έφεραν τούρτα στην προπόνηση, ενώ δεν παρέλειψαν το παραδοσιακό φατούρο!