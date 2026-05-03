Στη στρατηγική προτεραιότητα που αποδίδει το υπουργείο Τουρισμού στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον θαλάσσιο τουρισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στο yachting, αναφέρθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κηρύσσοντας την έναρξη του 11ου Mediterranean Yacht Show στο Ναύπλιο, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Στόχος μας είναι να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο την Ελλάδα σε προορισμό για το yachting, συνυφασμένο με την ποιότητα, την ασφάλεια και τις υπηρεσίες αιχμής σε παγκόσμιο επίπεδο», τόνισε η υπουργός.

Στον χαιρετισμό της υπογράμμισε ότι πρόκειται για μορφή τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας, με άμεσο οικονομικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού υπηρετεί τους κεντρικούς στόχους του υπουργείου Τουρισμού για έναν τουρισμό ποιοτικό και βιώσιμο, που διαχέεται σε περισσότερες περιοχές της χώρας και σε μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.

Αναφερόμενη στη στρατηγική του υπουργείου, επισήμανε ότι δίνεται έμφαση στον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς με σύγχρονες υποδομές, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη βιωσιμότητα των προορισμών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων και η ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Τουρισμού που διευκολύνουν την υλοποίηση έργων και πρόσθετων υπηρεσιών στους λιμένες, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα.

Προσέθεσε, επίσης, ότι σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιείται ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων της χώρας. Ήδη έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης 26 επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν ουσιαστικά τόσο τις υποδομές όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναβάθμιση της Μαρίνας Ναυπλίου, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ. Τα σχέδια αυτά ενσωματώνουν σύγχρονες προδιαγραφές, με έμφαση στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, στη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη του κλάδου είναι συμβατή με τις αρχές της βιωσιμότητας.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σύσταση του Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο το 2023, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ενός συστήματος μέτρησης του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, το οποίο θα παρέχει πολύτιμη τεχνογνωσία και κρίσιμη πληροφόρηση για την εκπόνηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής.