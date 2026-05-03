Από το απόγευμα της Πέμπτης έχουν αναχωρήσει από την Αττική περίπου 203.000 οχήματα, με τις επιστροφές να φτάνουν το απόγευμα της Κυριακής τις 130.000 στα διόδια της Ελευσίνας.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς προς την Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη, αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται κορύφωση της επιστροφής, κυρίως στα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών.

Ξεπέρασαν τα 130.000 που επέστρεψαν στην Αττική

Εξομαλυμένη εμφανίζεται η κατάσταση στα διόδια της Ελευσίνας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται το απόγευμα της Κυριακής χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, παρά την αυξημένη ροή οχημάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με οδηγούς που κινούνται από περιοχές πιο πίσω, όπως η Νέα Πέραμος και ο Ισθμός της Κορίνθου, αρχίζουν να καταγράφονται τα πρώτα σημάδια επιβάρυνσης.

Η κίνηση παραμένει πυκνή, χωρίς όμως σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ η εικόνα κρίνεται προς το παρόν διαχειρίσιμη. Από το απόγευμα της Πέμπτης έχουν αναχωρήσει από την Αττική περίπου 203.000 οχήματα, με τις επιστροφές να φτάνουν έως τώρα τις 130.000. Μόνο από την εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου, από τις 6 το πρωί, έχουν επιστρέψει περίπου 23.000 οχήματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα ενταθεί τις επόμενες ώρες, με την επιστροφή των εκδρομέων να κορυφώνεται προς το βράδυ.

Πέρασαν τα διόδια των Αφιδνών 21.500 οχήματα

Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων και στα διόδια των Αφιδνών, χωρίς να καταγράφονται ιδιαίτερα προβλήματα ή καθυστερήσεις. Η κυκλοφορία διεξάγεται με σταθερές ταχύτητες, τόσο πριν όσο και μετά τα διόδια, ενώ η ροή των οχημάτων παραμένει αυξημένη αλλά ελεγχόμενη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, περιορισμένος ήταν ο αριθμός των εκδρομέων που επέστρεψαν το προηγούμενο 24ωρο, καθώς από τις 6 το πρωί της προηγούμενης ημέρας έως και τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν από τα διόδια των Αφιδνών περίπου 21.500 οχήματα.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται σταδιακή αύξηση της κίνησης τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Κυριακής, οπότε και προβλέπεται η κορύφωση της επιστροφής προς την πρωτεύουσα.