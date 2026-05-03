Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα είναι στο Final Four της Euroleague αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει με 3-0 τη Βαλένθια στα play off και ο Έρικ ΜακΚόλουμ πήρε το μέρος του, τονίζοντας πως η απόφαση δεν είναι σωστή.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγώνων, άρα δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο Telecom Center Athens αν η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καθαρίσει με 3-0 τη Βαλένθια, έχοντας ήδη πετύχει δύο εκτός έδρας νίκες.

Πρόκειται για μια τιμωρία που δεν πέρασε, φυσικά, απαρατήρητη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον Αμερικανό γκαρντ της Γαλατασαράι να μη θεωρεί σωστό αυτό που έκανε η Euroleague, όπως είπε στην εκπομπή «Euro McCollum Show» στους «Euro Insiders».

«Νομίζω ότι ήταν υπερβολική. Είναι πίσω από την γραμματεία, ζητάει φάουλ, δεν έκανε κάτι διαφορετικό απ’ ότι θα έκανε ένας προπονητής. Και τον αποκλείεις επίτηδες από το Final Four γιατί ξέρεις ότι θα τελειώσει η σειρά στο ΟΑΚΑ. Και δεν θα μπορέσει να πάει στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Είναι σαν μπουνιά στο πρόσωπο. Είναι στην δική του πόλη και στο δικό του γήπεδο. Δεν είναι σωστό. Αν μπορεί να γίνει μια έφεση και να συνεχιστεί η ποινή την επόμενη χρονιά», είπε αρχικά ο ΜακΚόλουμ και συνέχισε.

«Είναι μεγάλο μέρος της Euroleague. Έχεις ιδιοκτήτες οι οποίοι φέρνουν παίκτες μεγάλης αξίας και βοηθούν το μπάσκετ. Είδατε τι έχει κάνει στο ΟΑΚΑ και το πόσο πολύ το έχει αναβαθμίσει. Μπορεί να πρέπει να περιορίσει τα συναισθήματά του, αλλά ξέρεις κάτι; Είναι συναισθήματα. Ναι, πρέπει να τα περιορίζουμε αλλά στην τελική αυτά είναι που κάνουν το όλο project μεγάλο. Δεν μπορείς να τον αποκλείσεις από το να γίνει μέρος της ιστορίας του συλλόγου εάν πάει στο FInal Four ή και ακόμα πιο μακριά».