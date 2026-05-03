Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία το περασμένο Σάββατο κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδος στον τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου απέναντι στον ΠΑΟΚ και η σημερινή αναμέτρηση απέναντι στον Άρη θα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Κρητική ομάδα.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έκανε κάλεσμα στους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο Παγκρήτιο με ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανέβασε στα social media και δείχνει όσα έγιναν την τελευταία εβδομάδα.

«Αυτός ο παλμός δεν σταματά ποτέ! Αυτές οι φωνές δεν σβήνουν ποτέ! Είναι κάτι παραπάνω από ένας αγώνας – είναι η στιγμή που γινόμαστε όλοι ένα! Σήμερα, στον αγώνα με τον Άρη, θα είμαστε ξανά όλοι μαζί! Ραντεβού στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο!», αναφέρει η ανάρτηση του ΟΦΗ.