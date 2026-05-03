Η Μαριέλλα Φασούλα αποτελέι παρελθόν από τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις, καθώς η ομάδα του WNBA ανακοίνωσε την αποδέσμευσή της μαζί με πέντε ακόμη αθλήτριες.

Η Ελληνίδα παίκτρια πάλεψε για μία θέση στο ρόστερ των Βάλκιρις, ωστόσο η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ δεν την κράτησε.

Έτσι ανοίγει ο δρόμος για ομάδες της Ευρώπης να υπογράψουν συμβόλαιο με την Φασούλα, με τον Αθηναϊκό τον τελευταίο καιρό να έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον.