Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το δείχνει σε κάθε παιχνίδι της Ίντερ Μαιάμι στο MLS.

Ο Αργεντίνος σταρ την αναμέτρηση με το Ορλάντο Σίτι, είχε γκολ και ασίστ φτάνοντας τα 906 τέρματα στην καριέρα του.

Αρχικά ο Μέσι έκανε την ασίστ στο 25ο λεπτό του αγώνα στο Σεγκόβια για το 2-0 της Ίντερ Μαϊάμι και στο 34′ με ωραίο σουτ έκανε το 3-0 για την ομάδα του.

🇺🇸✨ Leo Messi reaches 906 career goals, delivering with goal + assist for Inter Miami. pic.twitter.com/OfortdiJUg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2026

Αυτά όμως δεν έφτασαν στην Ίντερ Μαϊάμι η οποία από το 3-0 γνώρισε την ήττα με 3-4 από το Ορλάντο με γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.