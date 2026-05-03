Σίγουρα σωστός ο Φωτιάς

Έξαλλοι είναι στην ΑΕΛ με το πέναλτι που έδωσε στον Πανσερραϊκό ο Φωτιάς και το οποίο μπορεί να τους καταδικάσει σε υποβιβασμό. Στη Λάρισα θεωρούν πως δεν ήταν ένα απλό λάθος του ρέφερι αλλά ότι κάποιοι δεν θέλουν την ομάδα τους στη Super League. Άγνωστο αν ξέρουν κάτι ή το λένε για να το πουν. Σίγουρα πάντως η απόφαση του Φωτιά θα θεωρηθεί σωστή από τον Λανουά, ίσως επειδή ο συγκεκριμένος διαιτητής είναι από τους αγαπημένους του Γκαγκάτση, τον πιστεύει πολύ ο πρόεδρος της ΕΠΟ, οπότε αποκλείεται να έχει κάνει λάθος.

Αυτό θέλει ο Λουτσέσκου

Πώς και πώς περιμένουν όλοι να δουν πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, μετά την απώλεια και του κυπέλλου. Ό,τι κι αν γίνει πάντως, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, δεν θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τις σκέψεις του Λουτσέσκου για το μέλλον. Ο προπονητής του δικεφάλου του βορρά θέλει να παραμείνει στη θέση του, θέλει να συνεχίσει κανονικά τη δουλειά του και δεν σκέφτεται τις προτάσεις που ενδεχομένως να δεχθεί, είτε από το εξωτερικό είτε από την Ελλάδα. Αν το ίδιο θέλει και ο Σαββίδης, όπως κι αν τελειώσουν τα play off, τότε ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει κανονικά με τον ίδιο προπονητή.

Ξεχωρίζει ο Στρεφέτσα

Ένα από τα θέματα που θα έχει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι είναι αυτό των δανεικών παικτών που θα επιστρέψουν. Πρόκειται για περιπτώσεις που μπορεί να γίνουν… βάρη για τους ερυθρόλευκους, όχι όμως και ο Στρεφέτσα. Αν στον Πειραιά πιστεύουν ακόμη σε έναν εξ αυτών των παικτών, είναι ο Στρεφέτσα που τα πάει αρκετά καλά στην Πάρμα και είχε δείξει και στην Κόμο τι παίκτης είναι. Αν συμφωνεί και ο Μεντιλίμπαρ επομένως, τότε ο Ολυμπιακός θα είναι θετικός στο να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Βραζιλιάνο εξτρέμ, εφόσον φυσικά το επιθυμεί και ο ίδιος.

Η δέσμευση του Ριμπάλτα

Η Εσπανιόλ δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα για τον Ριμπάλτα, στην ΑΕΚ όμως δεν ανησυχούν για το μέλλον του. Ο Ισπανός σίγουρα θέλει να δουλέψει κάποια στιγμή στην ομάδα που υποστηρίζει, αυτή η ώρα όμως δεν έχει έρθει ακόμη. Η δουλειά του άλλωστε στους κιτρινόμαυρους δεν έχει τελειώσει, ο ίδιος είχε πει το περσινό καλοκαίρι πως θα χρειαστούν τρεις μεταγραφικές περίοδοι για να σχηματιστεί το ρόστερ όπως το θέλει και η τρίτη είναι αυτή που έρχεται το καλοκαίρι. Έχει ακόμη δουλειά να κάνει στην ΑΕΚ ο Ριμπάλτα, τον οποίο ούτως ή άλλως δεν θέλει με τίποτα να χάσει αυτή τη στιγμή ο Ηλιόπουλος.

Κερδίζει πόντους ο Σορτς

Οι δύο νίκες επί της Βαλένθια στην Ισπανία έχουν αλλάξει για τα καλά το κλίμα στον Παναθηναϊκό και αλλαγή δεδομένων έχουμε και για τον Σορτς. Ο Αμερικανός ήταν εξαιρετικός κόντρα στη Μονακό στα play in, ήταν πάρα πολύ καλός στα δύο παιχνίδια με τους Ισπανούς και έδειξε ότι μπορεί να ποντάρει σε αυτόν η ομάδα όσο είναι εκτός ο τραυματίας Σλούκας. Για τον Σορτς ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτό που έγινε και δεν την άφησε να πάει χαμένη, οπότε όλα είναι ανοιχτά πλέον για το μέλλον του, η αποχώρησή του έμοιαζε δεδομένη αλλά δεν είναι. Από τον ίδιο εξαρτάται, αν συνεχίσει έτσι θα μείνει σίγουρα.

Αρμάνι Μιλάνο για Έβανς

Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες της Euroleague που απασχολεί πολύ τα διεθνή ΜΜΕ με τις κινήσεις που θα κάνει το καλοκαίρι στις μεταγραφές. Το θέμα δεν είναι όμως μόνο το ποιοι θα έρθουν αλλά και το ποιοι θα φύγουν και στη δεύτερη κατηγορία είναι αρκετά πιθανό να είναι ο Έβσνς. Ο Μπαρτζώκας τον πίστευε πολύ και το έδειξε με τη στήριξή του επί δύο χρόνια παρά τους συνεχείς τραυματισμούς, για το καλοκαίρι όμως δεν θα πρέπει να αποκλείεται τίποτα. Στην Ιταλία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Αρμάνι Μιλάνο και στον Ολυμπιακό δεν μπορούν να περιμένουν αιωνίως τον Έβανς με την ελπίδα ότι δεν θα τραυματιστεί ξανά.