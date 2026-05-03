Η Μινεσότα απέναντι στην Κολόμπους εκτός έδρας για το MLS πήρε τη νίκη με 3-2 με ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Νεκτάριο Τριαντη.

Συγκεκριμένα, η Μινεσότα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, αλλά κατάφερε να φέρει το ματς στην ισοπαλία (2-2).

Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης ο Έλληνας μέσος, έγινε κάτοχος της μπάλας από δεξιά, έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα και ο Αντονι Μαρκανικ με κεφαλιά έκανε το 3-2 για την Μινεσότα που ήταν το τελικό σκορ.

Για τον Νεκτάριο Τριάντη αυτή ήταν η πρώτη του ασίστ στο φετινό πρωτάθλημα του MLS.