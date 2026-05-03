Η κακοκαιρία ανάγκασε την FIA να αλλάξει την ώρα εκκίνησης του αποψινού Grand Prix του Μαϊάμι της Formula 1.

Μετά από συσκέψεις της FIA, της FOM και των διοργανωτών, ανακοινώθηκε ότι το Grand Prix του Μαϊάμι θα ξεκινήσει 20:00 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 23:00 ώρα Ελλάδας που ήταν προγραμματισμένο.

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση και να προστατευτεί η ασφάλεια οδηγών, θεατών και προσωπικού.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τους κεραυνούς, καθώς η τοπική νομοθεσία επιβάλλει την άμεση διακοπή κάθε δραστηριότητας εάν ανιχνευθεί κεραυνική δραστηριότητα σε ακτίνα 8 μιλίων από το στάδιο.

Οι αλλαγές στο σημερινό πρόγραμμα

Η αλλαγή της ώρας του Grand Prix προκάλεσε ανακατατάξεις στο σημερινό πρόγραμμα. Συτγκεκριμενα, ο αγώνας Feature της Formula 2 μετακινείται νωρίτερα, στις 09:25 τοπική (16:25 ώρα Ελλάδας).

Το McLaren Trophy America θα ξεκινήσει στις 08:00 τοπική (15:00 ώρα Ελλάδας), ενώ ο αγώνας του Porsche Carrera Cup North America ματαιώθηκε.