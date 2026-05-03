Σε συνέχεια των ανακοινώσεων, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, για συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με τον ΟΟΣΑ για το σχέδιο «Πισσαρίδης 2», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην «Κυριακάτικη Απογευματινή», επισημαίνει ότι «η Ελλάδα του 2030 δεν θα χτιστεί με “λεφτόδεντρα”, αλλά με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας και στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών».

Και, με δεδομένο ότι «μέχρι τώρα έχουμε κατορθώσει σημαντική πρόοδο, εστιάζοντας βασικά στη δημοσιονομική σοβαρότητα και την φιλοεπενδυτική πολιτική», από εδώ και πέρα, συνεχίζει, «στρέφουμε την προσοχή μας βασικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη διανομή του πλούτου με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Ανακοινώσαμε, λοιπόν, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, τη συνεργασία της κυβέρνησης με τον ΟΟΣΑ, το ΙΟΒΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος, με στόχο να σχεδιάσουμε την οικονομική και κοινωνική πολιτική της χώρας για την περίοδο 2028-2034».

Και προσθέτει: «Και ασφαλώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ, διεκδικώντας την τρίτη θητεία, θα βάλουν στον πολιτικό διάλογο ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων και πολιτικών, για να πάει η Ελλάδα ψηλότερα. Απέναντι στον λαϊκισμό και στην ακατάσχετη παροχολογία της αντιπολίτευσης, εμείς θα αντιτάξουμε μια νέα Συμφωνία Αλήθειας με πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις».

Το επόμενο ερώτημα αφορά την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, αν, συγκεκριμένα, εκτιμά ότι μπορούν να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συναινέσεις. Επ’ αυτού ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταθέτει την πεποίθησή του ότι «η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την επανεκκίνηση του πολιτικού συστήματος. Και νομίζω ότι, παρά την επιθετική ρητορική που αναπτύσσει η αντιπολίτευση, μπορούν να επιτευχθούν συναινέσεις σε σημαντικά ζητήματα. Για παράδειγμα, στην αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης Υπουργών. Ή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Ο πρωθυπουργός έχει καταθέσει μια δέσμη προτάσεων και αυτή την εβδομάδα θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για να καταθέσει και εκείνη τις προτάσεις της, να συζητήσει το θέμα και να διαμορφώσει την τελική της πρόταση.

Επομένως, ο θεσμικός εκσυγχρονισμός της χώρας, μέσω της Συνταγματικής Αναθεώρησης, θα είναι βασικό κομμάτι του σχεδίου μας για την Ελλάδα του 2030». Ενώ κλείνει την απάντησή του με την ευχή, «η αντιπολίτευση να ξεφύγει από τις ακρότητες και τον φανατισμό και να προχωρήσουν οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές που ζητούν οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειονότητα».

Ερωτηθείς για την επιστολή των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο και αντιπρόεδρος του κόμματος αξιολογεί την επιστολή ως «χρήσιμη», ασχέτως εάν, όπως διευκρινίζει, «κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τις απόψεις που εκφράζουν, όπως έχουν το δικαίωμα. Οι ίδιοι, άλλωστε, υπογραμμίζουν ότι σε σημαντικές κρίσεις το επιτελικό κράτος απέδωσε. Κανείς δεν αμφισβητεί, πιστεύω, ότι με το “επιτελικό κράτος” υπάρχει ένας καλός συντονισμός της κυβέρνησης, δημόσιος προγραμματισμός και εσωτερικός έλεγχος της πορείας των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται. Συντονισμός με ιδιαίτερη χρησιμότητα και προστιθέμενη αξία».

«Προφανώς», αναγνωρίζει, «έχουν υπάρξει ορισμένες αστοχίες στον συντονισμό της κυβέρνησης, για τις οποίες άλλωστε έχουμε μιλήσει ανοικτά, αλλά μήπως χωρίς το επιτελικό κράτος τα πράγματα ήταν καλύτερα;», διερωτάται και συνεχίζει: «Και βεβαίως, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, θα πρέπει σίγουρα να δούμε τόσο το ζήτημα των σχέσεων της Κυβέρνησης με την Κοινοβουλευτική Ομάδα όσο και τρόπους με τους οποίους θα ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε πρόταση είναι ευπρόσδεκτη».

Ακολούθως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνει ότι «οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν βάλει, όλα αυτά τα χρόνια, πλάτη σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και έχουν συμβάλει με πολύ ουσιαστικό τρόπο στην επίλυση διάφορων ζητημάτων που υπάρχουν στις περιφέρειές τους. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν Υπουργοί που δεν είναι βουλευτές, όπως είναι και ο Άκης Σκέρτσος, οι οποίοι ασκούν με προσήλωση και με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά τους στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι, από τότε που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, μια πλατιά, λαϊκή παράταξη που προχωρεί μπροστά με συνθέσεις. Και δουλειά όλων μας είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να γίνεται η Ελλάδα πιο ισχυρή και η καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη».

Για τα θέματα κράτους δικαίου και διαφθοράς δηλώνει ότι «τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα μπροστά στον συγκεκριμένο τομέα. Το υπογραμμίζει ο Economist που κατατάσσει τη χώρα μας ανάμεσα στις 25 χώρες με πλήρη δημοκρατία. Πρόοδος καταγράφεται και στις εκθέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας. Ενώ στην πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ η Ελλάδα έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην υλοποίηση των συστάσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Επιπλέον, έχουμε λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση φαινομένων του βαθέος κράτους, όπως είναι ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, ο πρόσφατος νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη που, με πρωτοβουλία μου ψηφίστηκε από τη Βουλή, η ταχεία απονομή των συντάξεων, η προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο».

Συμπερασματικά, «όλες αυτές είναι μεταρρυθμίσεις που δείχνουν σεβασμό στον πολίτη και περιορίζουν σημαντικά τα όποια περιθώρια για διαφθορά. Κανείς δεν αρνείται φυσικά ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει η εικόνα καταστροφής που περιγράφει η αντιπολίτευση».

Απαντώντας δε, στην τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, για τις υποκλοπές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογραμμίζει: «Θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε σ’ αυτό τον τόπο να μην τοποθετούμαστε για τις δικαστικές αποφάσεις, ανάλογα με το αν μας αρέσουν ή όχι. Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και αποφασίζει με βάση τα δεδομένα κάθε υπόθεσης κι όχι με βάση το τι νιώθει ο καθένας από εμάς. Προσωπικά σέβομαι όλες τις αποφάσεις, είτε είναι του Αρείου Πάγου είτε του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Εφόσον, όμως, ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους πως η Δικαιοσύνη είναι τάχα όργανο της κυβέρνησης, ας έρθουν να συμφωνήσουμε, όπως προτείνουμε, την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της. Την ίδια, όμως, στιγμή, φαίνεται ότι αρνούνται να συμπράξουν στη Συνταγματική Αναθεώρηση».

Στο ερώτημα αν τα κυοφορούμενα κόμματα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό, ο Κ. Χατζηδάκης καταθέτει την άποψη ότι «όλες αυτές οι ζυμώσεις αφορούν την αντιπολίτευση που ήδη είναι κατακερματισμένη και δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται στους πολίτες με μια ατζέντα κοινής λογικής και όσο πλησιάζουμε στις εθνικές εκλογές θα επικεντρωνόμαστε ολοένα και περισσότερο στις προτάσεις μας για την Ελλάδα του 2030».

Και συμπληρώνει: «Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι όσο αυξάνεται ο ανταγωνισμός στην αντιπολίτευση τόσο αυξάνεται και ο λαϊκισμός και η μεταφυσική προσέγγιση των προβλημάτων. Το διαπιστώνουμε στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει στροφή προς τα αριστερά, με το άγχος του κόμματος Τσίπρα.

Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας, που σημειωτέον έχει κριθεί από τον λαό επανειλημμένα και αποχώρησε ηττημένος, μιλά για την περασμένη δεκαετία, λέγοντας π.χ. ότι θα έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη μέρα που έγινε πρωθυπουργός ή εμφανιζόμενος ως νοσταλγός της χρεοκοπημένης ΔΕΗ που μας παρέδωσε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και τόσο πολλοί Έλληνες που θα ήθελαν η πατρίδα μας να γυρίσει εκεί που βρισκόταν το 2015.

Επιπλέον, η κυρία Καρυστιανού απευθύνεται σε κόμματα που είναι αμιγώς λαϊκιστικά. Ας προβληματιστούν, λοιπόν, για το κόμμα της η κ. Κωνσταντοπούλου και ο κ. Βελόπουλος».

Με αφορμή, εξ άλλου, πρόσφατη τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τη ΔΕΗ, απαντά: «Ο κ. Τσίπρας δεν ξεχνά τις παλιές του συνήθειες και κάνει με μεγάλη ευκολία το άσπρο μαύρο… Όμως η ίδια η πραγματικότητα και οι αριθμοί τον διαψεύδουν! Θυμάμαι πολύ καλά την αγωνία μου το καλοκαίρι του 2019, όταν έγινα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΔΕΗ ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ο ίδιος ο ορκωτός ελεγκτής είχε θέσει τον Απρίλιο του 2019 ζήτημα βιωσιμότητας, βάσει του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών. Η μετοχή της είχε καταρρεύσει από 7 ευρώ το 2014 σε 1 ευρώ το 2019. Η ΔΕΗ πουλούσε ρεύμα στους ανταγωνιστές της με τιμές κάτω από το κόστος. Ο ΔΕΔΔΗΕ είχε ξεμείνει ακόμα και από κολώνες. Με μια σειρά από δικές μας μεταρρυθμίσεις και πετυχημένες ενέργειες της διοίκησης της, η ΔΕΗ αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως παράδειγμα επιτυχίας και εξελίσσεται σε εθνικό ενεργειακό πρωταθλητή. Η αξία του 35% που κατέχει σήμερα το Δημόσιο είναι 16 φορές μεγαλύτερη από την αξία του 51% που κατείχε το 2019. Το Δημόσιο έχει εισπράξει τα τελευταία χρόνια μερίσματα μεγαλύτερα από όση ήταν το 2019 η συνολική αξία της συμμετοχής του στη ΔΕΗ. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να νοσταλγεί τη χρεοκοπημένη ΔΕΗ που μας παρέδωσε, οι πολίτες όμως θυμούνται πολύ καλά τα έργα και τις ημέρες του!».

«Να περιμένουμε κάτι καλύτερο στη ΔΕΘ;», είναι το καταληκτικό ερώτημα, με τον Κ. Χατζηδάκη, αφού υπενθυμίζει ότι «όλα αυτά τα χρόνια, μέσα στα όρια των αντοχών της οικονομίας, στηρίζουμε την κοινωνία και μειώνουμε τους φόρους», να αναφέρει εν τέλει ότι: «Στην ίδια κατεύθυνση θα είναι και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Μειώσεις φόρων και περαιτέρω στήριξη των ευάλωτων. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πιο συγκεκριμένος δεν μπορώ να γίνω. Καθαρή εικόνα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε αργά το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνηση κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, προχωρώντας σε μια σειρά από πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου, ενώ πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε μέτρα ύψους 500 εκατ. ευρώ, για τις οικογένειες με παιδιά, για τους ενοικιαστές, για τους συνταξιούχους, για τους οφειλέτες, που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα».