Μπορεί σε κάποιες περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες να ήταν πολικές για την εποχή, ωστόσο το πολιτικό θερμόμετρο δείχνει καύσωνα με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να συγκρούονται σε καθημερινή βάση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πλέον αποφασισμένοι να μην αφήνουν τίποτα να μένει αναπάντητο, ειδικά όταν η αντιπολίτευση προσπαθεί να προσαρμόσει την πραγματικότητα στα δικά της μέτρα και κάνει το άσπρο μαύρο.

Μάλιστα, ήταν αποκαλυπτικά όσα συνέβησαν χθες με αφορμή την εκλογή ηγεσιών στις Ανεξάρτητες Αρχές. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη Διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή. Και μπορεί εκεί να ξεχώρισε η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ωστόσο, αυτό που αποκαλύφθηκε ήταν ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν σε επικοινωνία προκειμένου να βρεθούν πρόσωπα κοινής αποδοχής, αλλά όπως φάνηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπαναχώρησε.

«Οι μάσκες έπεσαν. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν από εδώ και πέρα. Όσοι προσπαθούν να δηλητηριάζουν με ψέματα τους πολίτες θα παίρνουν τις απαντήσεις τους», σχολίαζε συνεργάτης του πρωθυπουργού στο Newsbeast.

Για τον λόγο αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έφερε στο φως το παρασκήνιο μιας πολύμηνης προσπάθειας συνεννόησης για τις Ανεξάρτητες Αρχές στο ανώτερο και ανώτατο επίπεδο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση.

Αυτό που θέλουν να καταδείξουν από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ στέλνει θολά μηνύματα στους πολιτικούς του αντιπάλους αλλά και στους συμμάχους του και ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμικότητα και την τοξικότητα.

Και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι λάθος η στάση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ γιατί η ανάγκη για συναίνεση δεν ήταν πολιτική επιλογή αλλά συνταγματική επιταγή, καθώς απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 3/5 για τον ορισμό επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Για τον λόγο αυτό ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για στάση του ΠΑΣΟΚ χωρίς προηγούμενο, γιατί ενώ οι τρεις Ανεξάρτητες Αρχές είναι ακέφαλες για χρόνια, ο κ. Ανδρουλάκης γυρνάει για ακόμα μια φορά την πλάτη στη συνεννόηση.

Αυτό που είχε συμφωνηθεί κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ήταν ότι είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα: τον κ. Μακρυδημήτρη, που ήταν μία πρόταση κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο της κυβέρνησης, και την κα Συγγούνα για την ΑΠΔΠΧ (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), που ήταν μία κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για να υπάρξει η συνεννόηση.

Όμως, ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή και τελικά βρισκόμαστε και πάλι σε αδιέξοδο.

Και αυτό δεν αποκλείεται να στηλιτεύσει και στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.