Η εικόνα της μουσικής βιομηχανίας αλλάζει ριζικά και μαζί της μετασχηματίζεται και ο ρόλος των βίντεο κλιπ, που πλέον δεν υπηρετούν μόνο την προώθηση, αλλά λειτουργούν ως αυτόνομα καλλιτεχνικά έργα με δική τους ταυτότητα.

Παλαιότερα τα βίντεο κλιπ αποτελούσαν βασικό εργαλείο για την προβολή ενός τραγουδιού. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, δαπανούνταν σημαντικά ποσά για την παραγωγή τους, με στόχο να συγκεντρώσουν εκατομμύρια προβολές στο YouTube και να αποφέρουν αντίστοιχα έσοδα.

Μέσα από αυτή την «κούρσα» δημιουργικότητας, αναδείχθηκαν σκηνοθέτες που κατάφεραν να αφήσουν έντονο το προσωπικό τους στίγμα.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το τοπίο έχει διαφοροποιηθεί αισθητά. Η άνοδος των streaming πλατφορμών, όπως το Spotify και το Apple Music, έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και τα βίντεο κλιπ δεν έχουν πλέον την ίδια εμπορική βαρύτητα. Από την άλλη πλευρά, αυτή η αλλαγή έδωσε χώρο για πιο ουσιαστικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, με πολλούς δημιουργούς να στρέφονται σε έργα που θυμίζουν μικρού μήκους ταινίες. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της τάσης είναι το «Berghain» της Rosalia, που μέσα σε έξι μήνες ξεπέρασε τα 41 εκατομμύρια προβολές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ελληνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς, γιος του σπουδαίου Κώστα Γαβρά φαίνεται να διεκδικεί με αξιώσεις τον άτυπο τίτλο του κορυφαίου βίντεο κλιπ της χρονιάς.

Πρόκειται για το «Storm» του Σουηδού ράπερ Yung Lean, ο οποίος συμμετέχει στο project Gener8ion, μια πρωτοβουλία που έχει στόχο την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών. Πίσω από το συγκεκριμένο project βρίσκεται ο Γάλλος ράπερ Surkin, στενός συνεργάτης και φίλος του Γαβρά, με τον οποίο αποφάσισαν αυτή τη φορά να παρουσιάσουν κάτι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Στα social media, μάλιστα, πολλοί κάνουν λόγο για μια μικρού μήκους ταινία με μουσική υπόκρουση, παρά για ένα συμβατικό μουσικό βίντεο — μια άποψη που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί.

«Τάξη Storm του 2024»

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα σχολικό περιβάλλον, συγκεκριμένα σε ένα σκοτεινό και δυστοπικό βρετανικό σχολείο, όπου κυριαρχούν παραβατικές συμπεριφορές. Το σκηνικό τοποθετείται χρονικά στο 2034, σε ένα σχολείο του Λιντς που μόνο πρότυπο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Σε έναν τοίχο διακρίνεται μια αφίσα με τη φράση: «Τάξη Storm του 2024».

Οι εικόνες που ξεδιπλώνονται είναι σκληρές, με έντονα στοιχεία bullying, σκηνές μέσα σε τουαλέτες, χρήση ουσιών σε άδειες αίθουσες και βίαιες συμπλοκές. Παρότι η απεικόνιση ίσως μοιάζει υπερβολική, αποτυπώνει μια διάχυτη αίσθηση νεανικής παρακμής και αποσύνθεσης. Η απουσία κάθε μορφής επιτήρησης αφήνει τα παιδιά ανεξέλεγκτα, να συγκρούονται μεταξύ τους, να παίζουν με πυροσβεστήρες και να συμμετέχουν σε μια εντυπωσιακά σκηνοθετημένη ομαδική σκηνή.

Το στοιχείο που κάνει το βίντεο να ξεχωρίζει και να θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο του 2026 είναι μια συγκεκριμένη σκηνή: ο Yung Lean, χωρίς σακάκι, καπνίζει στο κέντρο ενός πλήθους συμμαθητών του, σε μια εικόνα που παραπέμπει σε ομαδική φωτογραφία.

Πάνω από 4,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε οκτώ ημέρες

Η σκηνή αυτή φαίνεται να αποτυπώνει καλλιτεχνικά το αίσθημα απομόνωσης που βιώνει κανείς σε εκείνη τη φάση της ζωής, όταν οι γύρω του προχωρούν σε δικές τους επιλογές. Το εντυπωσιακό είναι ότι η σκηνή μοιάζει να έχει γυριστεί σε ένα συνεχόμενο πλάνο (one-take), γεγονός που ενισχύει την ένταση και την αμεσότητά της. Το συγκεκριμένο απόσπασμα έχει ήδη κάνει τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές στα προφίλ των Yung Lean, Γαβρά και Surkin.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο πάνω από επτά λεπτά στο YouTube, έχει ξεπεράσει τα 4,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες – επίδοση ιδιαίτερα αξιοσημείωτη για έναν καλλιτέχνη που δεν συγκαταλέγεται στα μεγάλα εμπορικά ονόματα.

Ανεξάρτητα από τους αριθμούς, πολλά διεθνή μέσα, όπως το βρετανικό Esquire, το έχουν ήδη χαρακτηρίσει ως το βίντεο κλιπ της χρονιάς, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του τόσο σε επίπεδο σκηνοθεσίας όσο και χορογραφίας. «Δώστε τους ό,τι βραβείο υπάρχει» είναι το κορυφαίο σχόλιο κάτω από το βίντεο στο YouTube.