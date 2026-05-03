Διεθνή αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση σκληρών οπτικών ντοκουμέντων από τη Νιγηρία, όπου προβάλλονται σκηνές βίας κατά γυναικών από κάποιου είδους εκδήλωση σε δημόσιο χώρο.

Τα περιστατικά εκτυλίχθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ Alue-Do στην περιοχή Οζόρο, στην πολιτεία Δέλτα της Νιγηρίας.

Υλικό που διακινήθηκε ευρέως μέσω των social media απεικονίζει γυναίκες να προσπαθούν να διαφύγουν μέσα σε πολυσύχναστους δρόμους, ενώ ομάδες ανδρών τις κυνηγούν.

Σε πολλά από τα βίντεο, διακρίνεται ότι οι γυναίκες εγκλωβίζονται, δέχονται επιθέσεις και υφίστανται εξευτελιστική μεταχείριση, την ώρα που παρευρισκόμενοι καταγράφουν τα όσα συμβαίνουν, με κάποιους μάλιστα να δείχνουν επιδοκιμασία.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν έντονη διεθνή κατακραυγή, με χρήστες του διαδικτύου να χαρακτηρίζουν το φεστιβάλ ως «φεστιβάλ βιασμού».

In Nigeria, viral videos from March 19, 2026, during the annual Alue-Do cultural/fertility festival in Ozoro show groups of young men chasing, stripping, molesting, and raping women in public.



Women found outside (especially after certain hours) were targeted, with reports of… pic.twitter.com/GGkest3K4A — Catch Up (@CatchUpFeed) March 23, 2026

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι τα περιστατικά δεν ήταν μεμονωμένα. Πολλαπλά βίντεο καταγράφουν αντίστοιχες επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή μεγάλων ομάδων ανδρών, ακόμη και ανηλίκων.

Πολλά από τα θύματα, τα οποία φέρεται να είναι φοιτήτριες από κοντινό πανεπιστήμιο, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, αντιμετωπίζοντας τραύματα αλλά και έντονο ψυχολογικό σοκ.

Η αστυνομία της πολιτείας Δέλτα γνωστοποίησε ότι έχει προχωρήσει στη σύλληψη αρκετών υπόπτων για τα περιστατικά, μεταξύ των οποίων και ένας τοπικός παράγοντας, καθώς και τέσσερις νεαροί που εντοπίστηκαν σε βίντεο που έγιναν viral.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπράιτ Εντάφε, ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενοι θα λογοδοτήσουν, ενώ ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας, Αΐνα Αντεσόλα, έδωσε εντολή για την άμεση μεταφορά των υπόπτων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

#WATCH: A traditional fertility festival in Ozoro, Delta State — meant to celebrate childbirth and family — turned into a night of chaos and sexual violence.



On March 19, 2026, multiple women and girls were chased, assaulted, and publicly harassed by groups of young men across… pic.twitter.com/eny2tPiuCI — The ICIR (@TheICIR) April 10, 2026

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Αστυνομικός Διευθυντής έχει δώσει εντολή οι ύποπτοι να μεταφερθούν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι όποιος εμπλέκεται θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη».

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι έως τώρα δεν έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες για βιασμό, καλώντας ωστόσο θύματα και μάρτυρες να εμφανιστούν και να καταθέσουν.

Τις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των προσαγωγών αυξήθηκε, με περισσότερα από δώδεκα άτομα να βρίσκονται υπό κράτηση, καθώς εξετάζονται μαρτυρίες και οπτικό υλικό.

Η αστυνομία τόνισε ότι οι συλλήψεις είναι αποτέλεσμα στοχευμένης έρευνας, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέες ταυτοποιήσεις εμπλεκομένων καθώς η διαδικασία συνεχίζεται.

Παράλληλα, οι αρχές χαρακτήρισαν τα περιστατικά ως ενέργειες «εγκληματικών στοιχείων» που εκμεταλλεύτηκαν τη διοργάνωση, επιχειρώντας να διαχωρίσουν τη βία από τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ.

«Τελετουργία γονιμότητας»

Τοπικοί παράγοντες προχώρησαν ακόμη περισσότερο, απορρίπτοντας τις αναφορές περί βιασμών και υποστηρίζοντας ότι το γεγονός παρερμηνεύτηκε.

Σε ανακοίνωσή τους, περιέγραψαν το Alue-Do ως «τελετουργία γονιμότητας», αναφέροντας ότι συμβολικές πράξεις, όπως το τράβηγμα ή η ρίψη άμμου σε άτομα, συνδέονται παραδοσιακά με ευχές για τεκνοποίηση.

Παράλληλα, χαρακτήρισαν τις αναφορές για εκτεταμένη σεξουαλική βία ως «ψευδείς και παραπλανητικές», τονίζοντας ότι δεν έχει καταγραφεί επίσημα κανένα περιστατικό βιασμού.

Ωστόσο, παραδέχθηκαν ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται να επέδειξαν «ανεύθυνη συμπεριφορά», επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν μέρος της παράδοσης.

Παρά τις εξηγήσεις αυτές, η οργή δεν φαίνεται να υποχωρεί, καθώς τα επίμαχα βίντεο έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως Facebook, Instagram και X.

🇳🇬💔 "I HAVEN'T BEEN ABLE TO SLEEP" — Ozoro Festival Victims Speak Out: Groped, Harassed, Threatened, and Forced to Pay ₦10,000!



More victims of the horrific Ozoro Festival sexual assaults in Delta State have bravely come forward to share their traumatic experiences.



One lady… pic.twitter.com/ZGUqU36lMy — The Yoruba Times (@TheYorubaTimes) March 25, 2026

Σκηνές ντροπής

Οι εικόνες προκάλεσαν σοκ, όχι μόνο λόγω της έντασης της βίας, αλλά και επειδή εκτυλίχθηκαν δημόσια, χωρίς ουσιαστική αντίδραση από τους παριστάμενους.

Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνεται νεαρή γυναίκα να κλαίει και να προσπαθεί να καλύψει το σώμα της, ενώ δέχεται επίθεση από ομάδα ανδρών που την έχουν περικυκλώσει.

Μία από τις γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση, η φοιτήτρια Εζούεγκο Ιτζεόμα Ρόζμαρι, κατέθεσε ότι έγινε στόχος αμέσως μόλις έφτασε κοντά στον χώρο με μοτοσικλέτα.

«Μόλις κατέβηκα, άρχισαν να φωνάζουν “πιάστε την, πιάστε την, είναι γυναίκα” και όρμησαν πάνω μου σαν μέλισσες», δήλωσε.

Brutal 'rape festival' in Nigeria sparks worldwide outrage after a horrifying video surfaced of men chasing women through the streets.



This is the annual Alue-Do fertility festival in Ozoro, Delta State, Nigeria (March 19, 2026).



Videos show groups of men and boys chasing… pic.twitter.com/TQgdHedLIz — Next Brief (@nextbrief) May 2, 2026

«Ένα μεγάλο πλήθος άρχισε να τραβά τα ρούχα μου μέχρι που με άφησαν γυμνή. Μου τραβούσαν το στήθος και άγγιζαν όλο μου το σώμα… Φώναζα για βοήθεια».

Όπως περιέγραψε, τελικά σώθηκε χάρη σε έναν περαστικό, ωστόσο το κινητό της αφαιρέθηκε, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες και δεν έχει επιστρέψει στο πανεπιστήμιο.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των γυναικών σε δημόσιους χώρους, ιδίως σε μαζικές εκδηλώσεις.

«Συνθήκες που επιτρέπουν τέτοια βία σε δημόσια θέα»

Τοπικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν άτυποι περιορισμοί στην παρουσία γυναικών σε ορισμένα σημεία του φεστιβάλ, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου τέτοιες επιθέσεις δεν μοιάζουν τυχαίες.

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Ρίτα Αΐκι, από την οργάνωση Women’s Rights Advancement and Protection Alternative, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο.

«Δεν αφορά μόνο όσα βλέπουμε στα βίντεο. Αφορά τις συνθήκες που επιτρέπουν τέτοια βία σε δημόσια θέα, με τόσο κόσμο να παρακολουθεί χωρίς να παρεμβαίνει», ανέφερε.

«Όταν τέτοιες πράξεις εκτυλίσσονται δημόσια και αντιμετωπίζονται ως θέαμα, το ζήτημα ξεπερνά τις μεμονωμένες ευθύνες», πρόσθεσε.