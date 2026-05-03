Ο Χουλκ τον ερχόμενο Ιούλιο γίνεται 40 ετών και παρότι έμεινε ελεύθερος από την Ατλέτικο Μινέιρο, δεν άργησε να βρει τη νέα του ομάδα ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται.
Σύμφωνα με τα Μέσα Ενημέρωσης του εξωτερικού ο Βραζιλιάνος επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο με την Φλουμινένσε.
Μάλιστα, το συμβόλαιο αναμένεται να είναι διετές, κάτι που σημαίνει πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι τα 42!
Ο Χουλκ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 2003 και μέχρι σήμερα έχει 885 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 444 γκολ και 238 ασίστ!
⚠️ He remains the TOP ACTIVE Brazilian scorer — ahead of Neymar — and ranks 9th in the world.
