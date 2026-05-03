Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με την τελευταία πρόταση του Ιράν και ότι η Τεχεράνη «δεν έχει πληρώσει αρκετά υψηλό τίμημα». Η πρόταση περιλάμβανε την αναβολή των συνομιλιών για τα πυρηνικά, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει μια πρόταση 14 σημείων που υπέβαλε το Ιράν, έχοντας ωστόσο επανειλημμένα εκφράσει αμφιβολίες για τις πιθανότητες επιτυχίας της, χαρακτηρίζοντάς την ως μη ικανοποιητική.

«Δεν έχουν πληρώσει ακόμη αρκετά υψηλό τίμημα για ό,τι έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο», έγραψε στην τελευταία του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα σας ενημερώσω αργότερα», είπε πριν επιβιβαστεί χθες στο Air Force One, προσθέτοντας ότι «θα μου δώσουν την ακριβή διατύπωση τώρα».

Τα 14 σημεία αποτελούν μια αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο των εννέα σημείων.

Αν και δεν είναι ακόμη διαθέσιμη η πλήρης λίστα, οι όροι περιλαμβάνουν τα εξής, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim και όπως μεταδίδει το βρετανικό Sky News:

Εγγυήσεις μη επιθετικότητας από τις ΗΠΑ

Απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τις περιοχές γύρω από το Ιράν

Άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Ένας «νέος μηχανισμός» για τα Στενά

Τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Η αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν εντός 30 ημερών, σε αντίθεση με την εκεχειρία δύο μηνών που πρότειναν οι ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα διεξαχθούν μετά το τέλος του πολέμου, για έναν επιπλέον μήνα (αναφορά του Axios)

Μια προηγούμενη έκδοση της πρότασης περιελάμβανε τον όρο ότι η Ουάσιγκτον θα αναγνωρίσει το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς, ακόμη και αν το Ιράν ⁠συμφωνήσει να το αναστείλει.

Καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και τα 14 σημεία, δεν είναι σαφές αν ο όρος αυτός παραμένει.

Φρουροί της Επανάστασης: Οι επιλογές των ΗΠΑ περιορίζονται σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή μια «κακή συμφωνία»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή μια «κακή συμφωνία» με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλώνουν πως ο Ντόναλντ «Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε “μια αδύνατη επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία”», κάνοντας λόγο για «αλλαγή τόνου» από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη απέναντι στην Ουάσινγκτον, καθώς και για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Αξιωματικός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έκρινε χθες πως είναι «πιθανή» η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, καθώς ο μοναδικός ως τώρα μεταπολεμικός κύκλος διαπραγματεύσεων των δυο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου ήταν άκαρπος, καθώς τα χάσματα ανάμεσά τους παραμένουν μεγάλα, από το στενό του Ορμούζ ως την πτυχή του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στη Φλόριντα αν θα διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «δεν θέλω να το πω αυτό. Εννοώ, δεν μπορώ να το πω σ’ έναν δημοσιογράφο. Αν (σ.σ. οι Ιρανοί) φερθούν ανάρμοστα, αν κάνουν κάτι κακό (…) θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί».