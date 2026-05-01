Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί τελικά να αποδεχθεί μια συμφωνία.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος», ανέφερε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χωρίς να διευκρινίσει ποια σημεία της πρότασης απορρίπτει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές του απέναντι στο Ιράν περιορίζονται είτε σε μια μεγάλη στρατιωτική κλιμάκωση είτε σε μια συμφωνία.

«Υπάρχουν επιλογές. Θέλουμε να πάμε και να τους ισοπεδώσουμε ολοκληρωτικά ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία; Αυτές είναι οι επιλογές», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι έλαβε επικαιροποιημένη ενημέρωση για στρατιωτικά σενάρια από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι προτιμά να μην υπάρξει επανέναρξη των βομβαρδισμών.

«Σε ανθρώπινο επίπεδο, θα προτιμούσα όχι», είπε από τον Λευκό Οίκο. «Αλλά αυτό είναι το δίλημμα: να πάμε δυναμικά και να τους ισοπεδώσουμε ή να κάνουμε κάτι άλλο;»

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν ενδέχεται να μην καταλήξει ποτέ σε συμφωνία, κάνοντας λόγο για «σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες» στην ηγεσία της χώρας.

«Έχουν κάνει πρόοδο, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουν ποτέ σε συμφωνία», είπε, περιγράφοντας την ιρανική ηγεσία ως «διαιρεμένη».

«Η ηγεσία είναι πολύ κατακερματισμένη. Υπάρχουν δύο, τρεις, ίσως και τέσσερις ομάδες. Όλοι θέλουν συμφωνία, αλλά επικρατεί χάος», πρόσθεσε.

Η νέα πρόταση του Ιράν

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η Τεχεράνη απέστειλε την τελευταία της πρόταση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε Πακιστανούς διαμεσολαβητές, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και η πακιστανική πλευρά με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι η τελευταία απάντηση του Ιράν στους όρους των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία διαβιβάστηκε σε Αμερικανούς αξιωματούχους.

Συγκεκριμένα, Πακιστανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο CBS την Παρασκευή ότι μια αναθεωρημένη ιρανική απάντηση στους τελευταίους όρους των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου έχει μεταφερθεί σε Αμερικανούς αξιωματούχους, επιβεβαιώνοντας αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ότι η Τεχεράνη κατέθεσε νέα πρόταση, τουλάχιστον για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου γύρου άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σημειώνεται ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για σχέδια νέων στρατιωτικών πληγμάτων με στόχο να εξαναγκαστεί το Ιράν σε διαπραγματεύσεις.

Σήμερα τελειώνει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή, σε διαφορετική περίπτωση, να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.