Με τον μεγάλο τελικό του Final-4 ολοκληρώνεται σήμερα η σεζόν στην Elite League, με τον ΑΣ Παπάγου και τον Βίκο Ιωαννίνων να κοντράρονται για το τρόπαιο με τον νικητή να παίρνει ταυτόχρονα την άνοδο στην Basket League (18:15, ΕΡΤ 2 Σπορ)

Στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος ο ΑΣ Παπάγου είχε τερματίσει στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 17-11, ενώ ο Βίκος Ιωαννίνων στην 3η θέση με ρεκόρ 20-8.

Στα ημιτελικά, ο ΑΣ Παπάγου απέκλεισε τη Μεγαρίδα με 92-74, ενώ ο Βίκος Ιωαννίνων τον Πρωτέα Βούλας με 94-87.

Επίσης, από την Elite League, η Δόξα Λευκάδας έχει εξασφαλίσει την άνοδό της στην Basket League ως πρωταθλήτρια.