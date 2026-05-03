Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η αποτρόπαιη κακοποίηση μιας 84χρονης γυναίκας στη Χίο, η οποία βρέθηκε στο έλεος της ίδιας της φροντίστριάς της. Η 67χρονη γυναίκα, βουλγαρικής καταγωγής, που είχε αναλάβει να τη φροντίζει, αντί για βοήθεια της επιφύλασσε καθημερινό εφιάλτη: φωνές, ύβρεις, εξευτελισμό και άγριο ξύλο.

Η ηλικιωμένη, που πάσχει από άνοια και είναι ανήμπορη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ζούσε υπό τη συνεχή επίβλεψη της 67χρονης, την οποία είχε προσλάβει η οικογένεια λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας της. Όπως αποκάλυψε ο γιος της μιλώντας στο politischios.gr, η οικογένεια αναζητούσε ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης για τη φροντίδα της μητέρας του — όμως αυτό που ακολούθησε ήταν εφιάλτης.

Βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» καταγράφει σκηνές που προκαλούν ανατριχίλα. Η 84χρονη φαίνεται ξαπλωμένη, αδύναμη και ανήμπορη στο κρεβάτι της, να εκλιπαρεί για βοήθεια και να λέει πως πονάει, ενώ η φροντίστρια της ουρλιάζει και την προσβάλλει χωρίς κανένα ίχνος ανθρωπιάς.

Σε άλλο σημείο, η ηλικιωμένη ξεσπά σε κλάματα και αντί για συμπόνια εισπράττει χλευασμό. Η 67χρονη την κοροϊδεύει, την κατηγορεί και αποχωρεί για λίγα δευτερόλεπτα από το δωμάτιο. Όταν επιστρέφει, μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, τη χτυπά δύο φορές.

Οι κάμερες ασφαλείας που είχαν τοποθετήσει οι συγγενείς κατέγραψαν καρέ-καρέ τη φρίκη.

«Με χτύπησες, πονάει η κοιλιά μου. Γιατί με χτυπάς; Δεν έκανα και τίποτα», ακούγεται να λέει η 84χρονη, την ώρα που η φροντίστρια της απαντά μονολεκτικά «Χέστηκες».

Μετά την προβολή του υλικού, η αντίδραση της οικογένειας ήταν άμεση. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης γυναίκας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης, ενισχύοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας και το οπτικό υλικό που είχε στη διάθεσή της η οικογένεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, όχι μόνο για τη βαρύτητα του περιστατικού αλλά και για το γεγονός ότι αφορά ένα ηλικιωμένο και πλήρως ευάλωτο άτομο, το οποίο είχε ανάγκη προστασίας, επίβλεψης και φροντίδας.