Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Φυλακές Νιγρίτας Σερρών μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο φυλακισμένων.

Η ένταση ξεκίνησε αρχικά ανάμεσα σε έναν Ρομά και έναν Αλγερινό, οι οποίοι κρατούνταν στον χώρο του πειθαρχείου λόγω του βεβαρυμμένου παρελθόντος τους. Πολύ γρήγορα στο επεισόδιο ενεπλάκησαν και άλλοι κρατούμενοι, με την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Παρά την άμεση προσπάθεια των σωφρονιστικών υπαλλήλων να παρέμβουν και να χωρίσουν τους συμπλεκόμενους, το κακό δεν αποφεύχθηκε. Ο ένας κρατούμενος εξέπνευσε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.