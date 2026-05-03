Τερματισμός του πολέμου σε 30 ημέρες και ένα σχέδιο τριών φάσεων περιλαμβάνει η πρόταση 14 σημείων που διαβίβασε μέσω του Πακιστάν το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόταση αποτελεί απάντηση στο σχέδιο εννέα σημείων των ΗΠΑ και ζητά, σύμφωνα με το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Nour News, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, την απόσυρση των δυνάμεων από την περιοχή και την παύση όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Πηγές που επικαλείται το Al Jazeera ανέφεραν ότι το ιρανικό σχέδιο περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια, με την πρώτη φάση να στοχεύει στη μετατροπή της κατάπαυσης του πυρός σε πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός τουλάχιστον 30 ημερών.

Προβλέπει επίσης μια δέσμευση μη επιθετικότητας, η οποία θα περιλαμβάνει και το Ισραήλ, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο και ότι θα τερματιστούν οι συγκρούσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Οι τρεις φάσεις του σχεδίου

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει επίσης το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, καθώς και την ανάληψη της ευθύνης από την Τεχεράνη για την αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής.

Η δεύτερη φάση της πρότασης προβλέπει την επανέναρξη του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν μετά τη λήξη της προθεσμίας, στο επίπεδο του 3,6%, σύμφωνα με την «αρχή της μηδενικής αποθήκευσης». Το σχέδιο περιλαμβάνει την αποχή των ΗΠΑ και του Ισραήλ από επιθέσεις κατά του Ιράν και των συμμάχων του, σε αντάλλαγμα με την αποχή του Ιράν από την πραγματοποίηση επιθέσεων.

Η πρόταση απορρίπτει τη διάλυση της πυρηνικής υποδομής ή την καταστροφή των εγκαταστάσεων του Ιράν. Η άρση των κυρώσεων περιλαμβάνει τη σταδιακή αποδέσμευση των δεσμευμένων κεφαλαίων σύμφωνα με ένα χρονικό ανώτατο όριο.

Στην τρίτη φάση, η Τεχεράνη πρότεινε την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους Άραβες γείτονές της στην περιοχή, με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ απέρριψε μια προηγούμενη ιρανική πρόταση την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός τριών εβδομάδων φαίνεται να διατηρείται.

Όσον αφορά την τελευταία πρόταση, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα τη μελετήσει, ωστόσο δεν άφησε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας σχετικά με την αποδοχή της.

«Θα μελετήσω σύντομα το σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό, διότι δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο, τα τελευταία 47 χρόνια», με άλλα λόγια από ιδρύσεως Ισλαμικής Δημοκρατίας, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.