Σε μία νέα φάση μπαίνει από αυτή την εβδομάδα το Survivor, με το νέο επεισόδιο, απόψε, Κυριακή 03 Μαΐου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Η ανακοίνωση, πως πλέον δεν θα υπάρχει η ψηφοφορία του κοινού στη διαδικασία των αποχωρήσεων, έχει φέρει τα πάνω κάτω στις δύο ομάδες!

«Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες» βρίσκονται σε αναστάτωση ενώ τα νέα δεδομένα φέρνουν και νέες στρατηγικές. Ποιοι αποφασίζουν να αλλάξουν παρέες και ποιοι αποκαλύπτουν γεγονότα που ήταν κρυμμένα για καιρό;

Η αποχώρηση της Δήμητρας Λιάγγα ήταν ένα πλήγμα για τον Μιχάλη Σηφάκη, που γνώριζε πως είχε δύο συμμάχους, κι ας ήταν στην αντίπαλη ομάδα. Ο ίδιος δείχνει πιο απομονωμένος και οι παλιές έριδες με τους Μπλε ξυπνούν…

Η ένταση φαίνεται από το πρώτο αγώνισμα ομαδικής ασυλίας. Ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει τη νίκη και να μπει στο Συμβούλιο, χωρίς το άγχος της ψηφοφορίας;

Δεκατέσσερις Survivors διεκδικούν πλέον το έπαθλο των 250.000 ευρώ. Κάθε εβδομάδα τους φέρνει πιο κοντά στο στόχο τους και γνωρίζουν πως, από αυτή τη στιγμή, η κάθε αποχώρηση θα είναι αποκλειστικά στα χέρια των μονομάχων…