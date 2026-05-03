Σε ένα παιχνίδι στο οποίο κέρδισε τρία πέναλτι, τα οποία και αξιοποίησε, ο Λεβαδειακός νίκησε με 5-2 τον Βόλο και παραμένει στην 5η θέση, χωρίς πάντως αυτή να δίνει πλέον εισιτήριο για την Ευρώπη.

Βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπήρχε, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία για να παίξουν χωρίς άγχος οι δύο ομάδες και να προσφέρουν θέαμα. Και το έκαναν. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι με τον Χουάνπι που δεν κατάφερε να νικήσει από κοντά τον Άνακερ μετά το γύρισμα του Λάμπρου, για να ακολουθήσει στο 20′ η πρώτη ευκαιρία των γηπεδούχων με το τετ α τετ του Παλάσιος που νικήθηκε από τον Μορέιτα.

Αμέσως μετά όμως, στο 21′, έγινε το 1-0: Σέντρα του Βήχου, κεφαλιά του Νίκα, εντυπωσιακή απόκρουση του Μορέιρα και τελικά ο Όζμπολτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά και έδωσε το προβάδισμα στους Βοιωτούς. Το παιχνίδι είχε ρυθμό, είχε φάσεις εκατέρωθεν και στο 32′ είχε νέο γκολ, για το 2-0, αυτή τη φορά από τον Παλάσιος προ κενής εστίας μετά το λάθος του Μορέιτα.

Ο Βόλος προσπάθησε να μειώσει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αλλά δεν τα κατάφερε και στο δεύτερο ο Λεβαδειακός εξασφάλισε τη νίκη: Στο 56′ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Κόμπα και ο Οζέγκοβιτς εκτέλεσε για το 3-0, στο 72′ κέρδισε ξανά πέναλτι, αυτή τη φορά για ανατροπή του Φίλωνα από τον Τριανταφύλλου, με τον Βήχο να εκτελεί και να γράφει το 4-0.

Στο 78′ ο Οζέγκοβιτς σημάδεψε το δοκάρι από κοντά, στο 82′ ο Κύρκος με σουτ εκτός περιοχής μείωσε σε 4-1, στο 90′ ο ίδιος παίκτης ήταν εκεί που έπρεπε, μετά την προσπάθεια του Λιάγκα να απομακρύνει, για να κάνει το 4-2 με πλασέ και στο 94′ ο Φίλων ανατράπηκε από τον Λυκουρίνο και ο διαιτητής έδειξε ξανά το σημείο του πέναλτι, με τον Λιάγκα να εκτελεί και να διαμορφώνει το τελικό 5-2.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας (70′ Φίλων), Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Νίκας (80′ Μανθάτης), Λαγιούς (70′ Παπαδόπουλος), Λαμαράνα (46′ Τσόκαϊ), Παλάσιος, Όζμπολτ (46′ Οζέγκοβιτς).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα, Μύγας, Τριανταφύλλου, Αμπάντα, Λιουκουρίνος, Μπουζούκης (46′ Γρόσδης), Κόμπα, Γκονζάλες, Τζόκα (70′ Λεγκίσι), Χουάνπι (46′ Κύρκος), Λάμπρου (82′ Βαϊνόπουλος).