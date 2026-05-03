Η Μαρία Κοβάλτσουκ, πρώην μοντέλο του OnlyFans από την Ουκρανία, που πέρυσι βρέθηκε αναίσθητη σε ένα δρόμο στο Ντουμπάι με σοβαρά τραύματα, σε μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προσπαθώντας να διατηρήσουν την εικόνα τους ως «ασφαλούς καταφυγίου», ισχυρίστηκαν ότι είχε πέσει από ένα εργοτάξιο. Η ίδια φυσικά αμφισβητεί αυτή την εκδοχή και λέει ότι δέχτηκε άγρια επίθεση δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στο Ντουμπάι, το οποίο χαρακτηρίζει «σκοτεινό μέρος», πίσω από τη βιτρίνα πολυτέλειας και υπερβολής που προβάλλεται διεθνώς.

Η 21χρονη μιλώντας αποκλειστικά στη dailymail υποστηρίζει ότι τον Μάρτιο του 2025 βρέθηκε αναίσθητη με βαρύτατα τραύματα σε δρόμο στο Ντουμπάι, μετά από ένα περιστατικό που, όπως λέει, ξεκίνησε όταν βρέθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου με άγνωστα άτομα, όπου υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ και παράνομων ουσιών. Η ίδια καταγγέλλει ότι δέχθηκε βία και απόπειρες εξαναγκασμού σε πράξεις που αρνήθηκε.

Οι αρχές του Ντουμπάι είχαν αποδώσει την υπόθεση σε πτώση από εργοτάξιο, κάτι που η ίδια απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συγκάλυψη. Σύμφωνα με ιατρικά στοιχεία που επικαλείται, υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα, συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων στη σπονδυλική στήλη, στα άκρα και στο κρανίο, ενώ έμεινε σε κώμα για οκτώ ημέρες.

Η Μαρία αναφέρει επίσης ότι, όταν ξύπνησε, βρέθηκε δεμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου και αρχικά δεν αναγνώριζε ούτε τον εαυτό της ούτε τη μητέρα της. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, όπως υποστηρίζει, της αποδόθηκε ψευδής ταυτότητα, ενώ η οικογένειά της κατάφερε τελικά να την εντοπίσει όταν την αναγνώρισαν από ένα τατουάζ στο δάχτυλό της.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές την κράτησαν στη χώρα για μήνες, ενώ οι ύποπτοι αφέθηκαν γρήγορα ελεύθεροι. Η ίδια ισχυρίζεται ότι η έρευνα δεν προχώρησε ουσιαστικά και ότι κρίσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας εξαφανίστηκε ή δεν καταγράφηκε.

Αργότερα, όπως λέει, δέχθηκε απειλές θανάτου τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της από τους φερόμενους δράστες, οι οποίοι παραμένουν ελεύθεροι. Η μητέρα της τέθηκε επίσης υπό απειλή, ενώ οι αρχές τους παρείχαν κουμπιά πανικού για προστασία.

Σήμερα η Μαρία ζει στη Νορβηγία και συνεχίζει την ανάρρωσή της, αντιμετωπίζοντας χρόνιες επιπλοκές και κινητικά προβλήματα, ενώ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί πατερίτσες. Παράλληλα, δηλώνει ότι έχει περιορισμένους οικονομικούς πόρους για νομικές ενέργειες και αντιμετωπίζει έντονη διαδικτυακή στοχοποίηση.

Παρά τις δυσκολίες, έχει απομακρυνθεί από το OnlyFans και προσπαθεί να χτίσει μια νέα ζωή ως makeup artist, δηλώνοντας ότι σταδιακά προσπαθεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους και να επανέλθει στην καθημερινότητα.

Η ίδια καταλήγει προειδοποιώντας άλλους νέους influencers να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο Ντουμπάι και να μην εμπιστεύονται εύκολα αγνώστους, τονίζοντας ότι η αναζήτηση βοήθειας από τις αρχές σε αντίστοιχες καταστάσεις μπορεί να μην είναι αποτελεσματική.