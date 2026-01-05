Η 20χρονη Ουκρανή, Μαρία Κοβάλτσουκ, η οποία είχε εντοπιστεί με φρικιαστικά τραύματα στο Ντουμπάι έπειτα από «πτώση από ύψος», καταφέρνει πλέον να περπατά ξανά, μήνες μετά τη σοκαριστική υπόθεση που συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη. Η νεαρή γυναίκα είχε βρεθεί τον Μάρτιο σε δρόμο της πόλης με σπασμένη σπονδυλική στήλη και άκρα, ενώ βρισκόταν σε κώμα, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή της, καθώς είχε δηλωθεί ότι θα παρευρισκόταν σε πάρτι, αλλά χάθηκαν τα ίχνη της.

Η Μαρία Κοβάλτσουκ, γνωστή και δραστήρια στην πλατφόρμα OnlyFans, χρειάστηκε συνολικά δέκα σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις μετά τον εντοπισμό της. Σήμερα, έπειτα από μήνες καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, έχει αρχίσει ξανά να περπατά, αφού ολοκλήρωσε μακρά περίοδο αποκατάστασης ως πρόσφυγας πολέμου σε προστατευμένο χώρο στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας. Η ίδια μίλησε ανοιχτά στους 42.000 ακολούθους της για την ψυχολογική και σωματική δοκιμασία που βίωσε, περιγράφοντας πως αρχικά ένιωθε «κυριολεκτικά διαλυμένη, σαν σπασμένη κούκλα», χωρίς να μπορεί να φανταστεί το μέλλον της ή πώς θα συνέχιζε τη ζωή της με τα τραύματα και τις ουλές της.

Όπως ανέφερε, αναρωτιόταν πώς θα ζούσε με την παραμόρφωση και αν θα μπορούσε ποτέ να βρει αγάπη, ενώ πολλά ερωτήματα τη βασάνιζαν. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, δήλωσε ότι η αντίληψή της για τον κόσμο άρχισε να αλλάζει, καθώς επικεντρώθηκε περισσότερο στον εσωτερικό της κόσμο και συνειδητοποίησε πως το πιο σημαντικό είναι η εσωτερική κατάσταση, όσα μαθαίνει και όσα αισθάνεται. Παρά τις δυσκολίες, τόνισε ότι κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της χάρη στη στήριξη των αγαπημένων της και των φίλων της, βιώνοντας, όπως είπε, «τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης». Σήμερα, η Μαρία Κοβάλτσουκ αφιερώνει τον χρόνο της διδάσκοντας μακιγιάζ.

Η ίδια έχει καταγγείλει ότι βασανίστηκε από πλούσιους Ρώσους κατά τη διάρκεια τριήμερου πάρτι στο Ντουμπάι, χωρίς ωστόσο να είναι μέχρι σήμερα γνωστό τι ακριβώς συνέβη. Οι Ρώσοι αρνήθηκαν κάθε κακοποίηση, ενώ κανένα πρόσωπο δεν έχει διωχθεί ποινικά για τα τραύματά της, σύμφωνα με την Daily Mail. Σύμφωνα με χειρουργό που την εξέτασε, οι σοβαροί τραυματισμοί της δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από τυχαία πτώση σε εργοτάξιο ούτε από αυτοτραυματισμό. Η ίδια η Μαρία Κοβάλτσουκ δηλώνει ότι δεν έχει καμία ανάμνηση από τα όσα περιγράφει ως «βασανιστήρια».

Η μητέρα της, Άννα, ανέφερε ότι η κόρη της υποβλήθηκε σε τρεις επεμβάσεις στο ένα πόδι, τρεις στο άλλο, δύο στη σπονδυλική στήλη και μία στην ωμοπλάτη, καταγγέλλοντας ότι είχε δεχτεί άγριους ξυλοδαρμούς. Όπως δήλωσε, το πρόσωπο της Μαρίας είχε χαραχθεί με μαχαίρι και το κεφάλι της είχε απογυμνωθεί από τα μαλλιά, σημειώνοντας πως η τομή ξεκινούσε από το κέντρο του κεφαλιού και κατέληγε στο μάτι. Η οικογένεια αποκάλυψε επίσης ότι όλα τα ιατρικά έξοδα για τις πολυάριθμες επεμβάσεις καλύφθηκαν πλήρως μέσω της αστυνομίας του Ντουμπάι, γεγονός που συνοδεύτηκε από υπόνοιες συγκάλυψης.

Η Άννα κατήγγειλε ακόμη ότι δέχτηκε διαδικτυακές απειλές, όταν μίλησε δημόσια για την υπόθεση. Όπως είπε, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της έλαβε μήνυμα που εξαφανίστηκε από το κινητό της και το οποίο ανέφερε: «Θα σε βρούμε ακόμα και στη Νορβηγία». Περιγράφοντας τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν, δήλωσε πως, όταν νεαροί άνδρες έχουν χρήματα και δεν έχουν όρια, βρίσκουν ένα «κατοικίδιο» για να βασανίζουν, να προκαλούν τον πόνο και τον φόβο, μέχρι που, όπως ανέφερε, ξεπερνούν κάθε όριο.