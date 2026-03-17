Τρεις περιοχές της Βηρυτού δέχθηκαν επιθέσεις με βόμβες τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, λίγα λεπτά αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη επιθέσεων κατά «υποδομών» της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το ANI, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τις συνοικίες Κααφάτ και Χαρέτ Χρέικ, στο νότιο τμήμα της πόλης, ενώ στοχοποιήθηκε επίσης διαμέρισμα σε ψηλό όροφο πολυκατοικίας στη Ντόχα Αραμούν, στον ίδιο τομέα.