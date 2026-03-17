Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες όταν πύραυλοι χτύπησαν ένα σπίτι στη Βαγδάτη, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου από τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται «δύο Ιρανοί σύμβουλοι» που συνεργάζονταν με ιρακινές ένοπλες οργανώσεις φιλικές προς την Τεχεράνη.

🚨 Reports Claim Iranian Suicide Drone Hits Hotel in Baghdad Near U.S. Forces pic.twitter.com/iW8ukwGMiX — Shield of Truth (@ShieldOfTruth_) March 17, 2026

Πηγή του AFP προσκείμενη στις οργανώσεις αυτές επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στο πλήγμα αυτό στη συνοικία Τζαντιρίγια και ότι διέμεναν εκεί ιρανοί σύμβουλοι.